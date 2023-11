Álvarez (UGT) dice que "no hay acuerdo" con Trabajo sobre qué estadística usar para calcular el salario medio

El secretario general de Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha señalado que "todavía" no hay un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para determinar cuál es la estadística que se va a utilizar para calcular el salario medio en España, pero ha asegurado que se sitúa en torno a los 1.200 euros. "No tenemos cerrado de qué estadística se tira para ver cuál es el salario medio de nuestro país. Hay tres conocidas y el Gobierno, en su momento, quería una cuarta. Nosotros, efectivamente, estamos por las tres que hay conocidas, que son las de Hacienda, Seguridad Social y Eurostat, que sitúan el 60% del salario medio en nuestro país en torno a los 1.200 euros", ha detallado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press. Asimismo, ha recordado a la CEOE que el acuerdo para la negociación de los convenios colectivos, alcanzado por sindicatos y patronal en mayo, "nunca" se ha utilizado para las negociaciones sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), por lo que ha reiterado su negativa a aceptar la propuesta de la CEOE de subir el SMI un 6% en dos años. "El salario mínimo tiene que tener en consideración que la inflación está disparada y que los precios de los productos que más consumen las personas regidas por el SMI son los que más han crecido, y con esa voluntad y con ese espíritu vamos a la negociación", ha añadido. Así se ha referido el sindicalista a la propuesta realizada por la CEOE, que pasa por subir el SMI un 3% para 2024, desde los 1.080 euros actuales por catorce pagas hasta los 1.112,4 euros al mes, y aplicar otra subida del 3% para 2025, lo que le situaría por entonces en 1.145,77 euros mensuales. Desde UGT y Comisiones Obreras (CCOO) manifestaron en un comunicado remitido ayer a los medios que es "insuficiente" la oferta de CEOE para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y abogaron por tener en cuenta la evolución de los precios de los productos básicos, como la alimentación, para su incremento. Sin embargo, los sindicatos señalaron que el SMI debe de proporcionar "el mínimo de suficiencia y dignidad" que señala la Carta Social Europea (60% del salario medio ), por lo que no es adecuado ligar los incrementos del SMI a lo acordado en el V Acuerdo.