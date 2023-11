Alegría rechaza prohibir los móviles a los adolescentes: "Sería como poner puertas al campo"

La Ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, ha apostado por la educación frente a la prohibición del uso de los móviles a los adolescentes. En su opinión, la solución no pasa "sólo por prohibir o por medidas coercitivas" que, en su opinión, "serían como poner puertas al campo". En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, la titular de Educación defiende realizar "un ejercicio de cogobernanza y de colaboración del sistema educativo con las familias" para ver "cómo mejorar o cómo establecer que esa relación de los jóvenes con esas nuevas tecnologías sea mucho más prudente, mucho más segura". Y en este sentido, ha descargado también la responsabilidad en las familias al asegurar que, aunque "todas las miradas generalmente siempre llevan al ámbito educativo, el horario escolar tiene un límite y hay que analizar qué pasa con esos niños". "Yo tengo un hijo de 10 años y estoy segura de que me ve demasiadas horas utilizando el teléfono móvil y esto es un reto para ellos, para nosotros y también para los profesores", ha argumentado Alegría. Ha explicado que, desde el Ministerio, se están dedicando fondos europeos a mejorar la formación y competencias del profesorado en nuevas tecnologías porque "más que prohibir, hay que educar en lo racional de su uso". Y respecto a la posibilidad de que las operadoras limiten el acceso a contenidos pornográficos, ha insistido en que "todas las medidas serán bienvenidas, pero, lo importante no es única y exclusivamente eliminar o imponer medidas coercitivas, hay que hacer también un ejercicio de prevención, de educación y de responsabilidad", ha indicado. Respecto a la relación con las comunidades autónomas gobernadas por el PP durante la próxima legislatura, Alegría confía en que pueda haber un ambiente de colaboración y ha expresado su voluntad de llegar a acuerdos. "Yo desde luego tenderé mi mano desde el primer día como he intentado hacer a lo largo de la legislatura anterior", ha indicado la titular de Educación. En este sentido ha reconocido la colaboración de todas las comunidades durante la etapa anterior y ha expresado su deseo de que "esa sea la tónica", aunque ha reconocido que tendrá que "bregar". Respecto a la EBAU, Alegría ha confirmado su entrada en vigor en el periodo lectivo 2025-2026. "Lógicamente volveremos a tener debate y diálogo con las comunidades pero la hoja de ruta es aplicarlo no en el próximo curso, sino en el siguiente", ha concluido.