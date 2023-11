Afganistán anuncia el cierre permanente de su Embajada en Nueva Delhi tras "presiones" de los talibán e India

La Embajada de Afganistán en Nueva Delhi ha anunciado este viernes su cierre permanente, casi dos meses después de anunciar el cese de sus operaciones por la "falta de apoyo del Gobierno anfitrión", alegando "desafíos continuos" de India. "La decisión sigue al cese de operaciones de la Embajada el 30 de septiembre, una medida tomada con la esperanza de que la postura del Gobierno indio cambiara favorablemente para permitir que la misión opere normalmente. Desafortunadamente, a pesar de una espera de ocho semanas, los objetivos de extensión de visados para diplomáticos y un cambio en la conducta del Gobierno indio no se han logrado", reza un comunicado. Así, la sede diplomática ha señalado que ha tomado esta "difícil decisión" por las presiones tanto de los talibán como del Gobierno de India, a pesar de que el país ha sido un "firme socio estratégico" desde 2001. "Reconocemos las limitaciones y preocupaciones que gobiernan en el ámbito de la realpolitik y el acto de equilibrio necesario en un momento difícil en una región geopolíticamente sensible", agrega la misiva. Mientras, la misión ha pedido a las autoridades indias que considere una serie de solicitudes "en este momento difícil" para el país donde "millones sufren debido a la pobreza y la exclusión socioeconómica y política. En este sentido, ha pedido que garanticen el custodio de los bienes y propiedades diplomáticos durante este periodo y hasta que los afganos elijan un Gobierno democrático, y que izen las banderas como "símbolo de honor". Tras esto, la Embajada se ha mostrado "consciente" de que algunos entiendan esta medida como un conflicto interno, que supuestamente involucra a diplomáticos que cambiaron su lealtad a los taliban, y ha agregado "que esta decisión es el resultado de cambios más amplios en políticas e intereses". También ha agregado que pese a las "limitaciones de recursos y poder" han trabajado "incansablemente para su mejor y en ausencia de un gobierno legítimo en Kabul". En este sentido, ha afirmado que ciertos consulados que trabajan siguiendo las instrucciones y financiación de Kabul no están en consonancia con los objetivos de un gobierno legítimo o electo, sino que sirven a los intereses de un régimen "ilegítimo".