Virginia Troconis se derrite hablando de su suegro, Manuel Benítez 'El Cordobés'

Radiante, y mucho más tranquila después de que Manuel Díaz 'El Cordobés' se haya cortado la coleta y haya dejado los ruedos definitivamente, aunque no oculta que por el momento todavía no se ha adaptado a esta nueva etapa de su vida en la que los nervios cada vez que su marido se enfrentaba al toro han desaparecido completamente. Sí, hablamos de Virginia Troconis, que ha reaparecido como embajadora de la marca Clarel y nos ha contado cómo vivirán estas Navidades tan especiales por la retirada del torero en las que, como desvela, también habrá tiempo para disfrutar de su suegro, Manuel Benítez 'El Cordobés', que hace justo un año que se reconcilió con Manuel después de 54 años sin ningún tipo de relación. - CHANCE: Se acercan las fechas más especiales del año, las Navidades. - VIRGINIA: Y mi cumpleaños, que es el 25 de diciembre, así que empieza un mes muy bonito para nosotros. - CH: El arte de regalar, ¿tú eres más de regalar o de que te regalen? - VIRGINIA: Yo soy más de regalar y aparte me gusta dedicar un tiempo para pensar en qué regalar. Creo que no es una cuestión económica sino algo que vaya a despertar en esa persona que le vas a regalar una ilusión. Y regalarme es súper fácil porque me gusta que me regalen cosas que me hagan falta, que sean útiles, y empiezo a tirar pildoritas en plan 'me hacen falta unas gafas, unas zapatillas de deporte...' y así voy. - CH: ¿Y con Manuel es fácil acertar? - VIRGINIA: Manuel es fácil de regalar, sí, sí, es fácil. O sea, le encanta un pijama, le encantan unas zapatillas de deporte, le encanta un jersey mono, ¿sabes? Nosotros somos de regalar cosas sencillas, te digo. - CH: ¿Y cómo se celebran las Navidades en vuestra casa? - VIRGINIA: Desde ya. Empezamos ya con cenas, hago un brunch con mis amigas por mi cumpleaños, luego el 12 de diciembre es el cumpleaños de Alba, montamos el árbol y me encanta que los niños pongan la estrella en el árbol. Me gusta muchísimo decorar la casa, me gusta mucho la Navidad. Un año hice que Manuel me pusiera las lucecitas por fuera de la casa y me dijo, nunca más, nunca más, porque cuando se las quitaba se había traído trozos de pared y dice, eso no lo vuelvo a hacer nunca más. Es mi época preferida del año, sí. - CH: Te iba a decir, y con niños, aunque a tu hijo Manuel ya lo tienes fuera. - VIRGINIA: Sí, pero bueno, ya lo estoy esperando para que venga a poner la estrella y para inaugurar la Navidad en casa y pasa, por supuesto, 24, 25, 31 con nosotros, o sea, vamos a estar todos. - CH: ¿Cómo lo llevas que esté estudiando en Madrid? - VIRGINIA: Bueno, ya estoy un poco más relajada, ya lo estoy disfrutando, ya estoy entendiendo que él tiene que hacer su vida, pero bueno, que cada vez que vengo a Madrid me traigo una bolsa con 20 cosas, que le traigo el turrón, los chocolatitos, el pan brioche... esas cosas que a lo mejor él no las tiene aquí en la residencia, ¿no? Y entonces me gusta darle sus caprichos. - CH: Triana se ha quedado como hija única en casa ¿no? - VIRGINIA: Sí, pero bueno, también se disfruta, le dedico más tiempo a ella, e intentamos Manuel y yo organizarnos para que en una casa siempre esté uno de los dos. - CH: Porque ya tener otro hijo... - VIRGINIA: No, no, no, no, ya eso, no, ya se me pasó el arroz, ya esa pregunta ya está fuera de lugar, no, ya a otras cosas, ya a disfrutar. - CH: ¿Estás más relajada ahora que cuando Manuel se cortó la coleta? - VIRGINIA: Yo creo que todavía no somos muy conscientes, es como que se ha terminado la temporada. Teníamos como esas ganas de que llegara ese día y nos encontramos como con un poquito de penita, de vacío y yo creo que poco a poco nos iremos acostumbrando a esta nueva vida. - CH: ¿Qué proyectos tiene ahora Manuel? - VIRGINIA: Está con muchos proyectos, trabajando mucho y eso también lo ha llevado a que esté tranquilo y que esté contento, ¿no? Porque sería incapaz de estar metido en casa. No lo aguantaría ni él ni yo. Le encanta salir, es una persona joven que tiene otros trabajos y que tiene muchas cosas todavía por hacer, como dice él, por aprender y por dar. - CH: ¿Y estas Navidades va a ir su padre a cenar? ¿Os vais a juntar con Manuel Benitez 'El Cordobés'? - VIRGINIA: Bueno, yo creo que cenaremos un día juntos. No sé si, no creo que sea una de las fechas importantes, pero seguramente que nos veremos en Navidad y celebraremos la Navidad con ellos. - CH: ¿Serán las primeras Navidades de padre e hijo juntos? - VIRGINIA: Las segundas - CH: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra tu suegro? - VIRGINIA: Muy bien, es una persona fuerte, que te transmite, tiene un carisma y, parece mentira, con la edad que tiene está estupendo. Entrena todos los días, es una persona maravillosa y yo estoy encantada de haberlo conocido y de poder disfrutar con él y con nuestros niños y con Manuel, por supuesto, de muchos momentos. - CH: Es verdad, ¿tus hijos están disfrutando de su abuelo? - VIRGINIA: Sí, por supuesto, por supuesto. - CH: Él mismo le cortó la coleta a Manuel. ¿Cómo lleva su retirada? - VIRGINIA: Bien, está contento, yo creo que todos teníamos ganas de que Manuel hiciera otras cosas y disfrutara de otras cosas y creo que llegó su momento, ¿no?