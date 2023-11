Úrsula Corberó protagoniza la gala de los Premios Ondas. Su look, su discurso y su declaración de amor a Chino Darín

El Gran Teatre Liceu de Barcelona se ha vestido e gala para acoger este miércoles la 70ª edición de los Premios Ondas, los galardones más importantes de la comunicación que Radio Barcelona entrega a los rostros más destacados de la televisión, la radio y la música desde 1954. Entre los premiados en esta ocasión, nombres como el de Úrsula Corberó -Mejor Actriz por su papel de Rosa Peral en 'El cuerpo en llamas'- Silvia Intxaurrondo -Mejor Presentadora-, Arde Bogotá -Fenómeno Musical del Año-, Coque Malla -a toda su Trayectoria-, Patrick Criado -Mejor Actor por 'Las noches de Tefia'-, Juan Diego Botto -Mejor Actor de Comedia- o La Kings League, que ha recibido el Ondas a Mejor Programa de Entretenimiento. Destacó la llamativa ausencia de Gerard Piqué, que está disfrutando de unos días en Barcelona con sus hijos Milan y Sasha y, a pesar de que se especulaba con la posibilidad de que emulase a Shakira en los Latin Grammy y asistiese con los pequeños a la gala, finalmente no ha sido así. Sí ha recogido el premio Ibai Llanos acompañado por parte del equipo de la Kings League, bromeando sobre el paradero del exfutbolista del Barça: "Tiene que descansar. Estará descansando en las montañas". Y si Gerard se convirtió en uno de los protagonistas de la noche por declinar la invitación a la gala -y eso que es el premio más importante en el mundo de la comunicación y el primero que recibe su revolucionario proyecto de fútbol en streaming- Úrsula Corberó lo hizo por todo lo contrario. Llenó la alfombra roja con su presencia y, a pesar de que no quiso hacer declaraciones a la prensa, deslumbró con su lookazo y emocionó con su discurso al recoger el Ondas -su primer galardón después de más de dos décadas de carrera- con unas palabras sobre la salud mental y una dedicatoria muy especial a su pareja desde hace 7 años, Chino Darín. Guapísima, la actriz deslumbró con un total look de Loewe en color gris marengo. Un conjunto original y arriesgado compuesto por una parte de arriba cropped tipo sudadera con manga larga, cuello redondo y nudos en los laterales, y un pantalón fluido con cola logrando un efecto pareo en la cintura. Un outfit complicado que Úrsula ha defendido con nota, y que ha complementado con coleta alta y maxi pendientes con forma de estrella en color lila. Ganadora del Ondas a Mejor Actriz por su papel de Rosa Peral en 'El Cuerpo en llamas' -serie de Netflix basada en el trágico asesinato de la Guardia Urbana- la catalana ha reivindicado la salud mental en su discurso al recoger su primer premio, en el que tampoco faltaron los agradecimientos a sus padres por apoyarla y confiar en ella desde pequeña, y a su novio por enseñarle una valiosa lección. "Creo que es muy difícil ser respetuoso con los demás sin serlo con uno mismo. Me siento muy afortunada de tener una relación basada en la comunicación. Chino me ha enseñado a expresar mis necesidades, a poner límites en mi vida", ha reconocido emocionada antes de concluir sus agradecimientos haciéndose un guiño a sí misma: "Ah, y me lo dedico a mí también por ser tan trabajadora, tan valiente, porque estuve a punto de decir que no a este personaje y por ser tan maja".