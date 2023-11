Una mujer demanda al alcalde de Nueva York por una presunta agresión sexual

Una mujer ha demandado este miércoles al alcalde de Nueva York, Eric Adams, por una presunta agresión sexual que se remonta a 1993, momento en el que el político demócrata ocupaba un cargo dentro del Departamento de Policía del estado estadounidense. La demandante, cuya identidad no ha sido revelada, ha pedido cinco millones de dólares (4,6 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios en una demanda civil presentada ante el Tribunal Supremo del estado de Nueva York, en Manhattan, según ha recogido Politico. La mujer afirma en el escrito que se produjeron "lesiones físicas, psicológicas y de otro tipo" que podrían constituir un presunto delito sexual en virtud de la Ley de Supervivientes Adultos, que permite demandar incluso si el delito ha prescrito. "No recuerdo haber conocido nunca a esta persona. Y nunca haría daño a nadie con esa magnitud. No sucedió", ha reaccionado Adams, quien ejerce el cargo de alcalde tras imponerse en las elecciones de 2021 a su rival republicano, Curtis Sliwa. La demanda se produce después de que la Oficina Federal de Investigación (FBI) haya abierto una investigación contra Adams por presuntas irregularidades en la recaudación de fondos para su campaña electoral relacionadas con una empresa constructora con sede en Brooklyn.