Stephen Kenny deja de ser seleccionador de Irlanda

La Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI) anunció este miércoles la decisión de no renovar el contrato del seleccionador Stephen Kenny, después de no lograrse el objetivo de la clasificación para la Eurocopa 2024. La FAI emitió un comunicado en su web oficial para desvelar la decisión después de la reunión de su Comité Ejecutivo, con el CEO, Jonathan Hill, y el director de fútbol, Marc Canham. "El Comité de la FAI ha decidido que el contrato de Stephen Kenny como seleccionador nacional masculino absoluto no será renovado después de la fase de clasificación para la EURO 2024", dice la nota. "Habiendo revisado la campaña de clasificación para la EURO 2024 en su totalidad y reconociendo lo difícil que era el Grupo, no se lograron los resultados necesarios para alcanzar nuestro objetivo de clasificarnos para el torneo", añade. Irlanda quedó cuarta del Grupo B de ese camino hacia la cita europea del próximo verano en Alemania, por detrás de Francia, Países Bajos y Grecia, con dos victorias y seis derrotas en ocho partidos. Kenny se había hecho cargo de la selección irlandesa en abril de 2020. La FAI añadió que están ya en búsqueda de un nuevo cuerpo técnico para la selección masculina.