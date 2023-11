Sergio Ramos afronta los rumores de crisis con Pilar Rubio con una sonrisa y volcado en sus fans

Mientras Pilar Rubio y Sergio Ramos guardan silencio, los rumores de crisis en su matrimonio no dejan de aumentar. Cada vez son más medios de comunicación y colaboradores televisivos los que apuestan porque la pareja atraviesa un grave bache 11 años después de iniciar su relación y hay quien incluso afirma que "la cosa pinta muy mal". Al parecer, varios serían los motivos por los que su historia de amor estaría en la cuerda floja: por un lado se especula con que habría una tercera persona por parte del futbolista, que además se lo habría pasado muy bien con tres amigas en la fiesta privada que Alejandro Sanz dio en Sevilla antes de la entrega de los Grammy Latinos. El otro día era Marisa Martín Blázquez la que dejaba entrever la existencia de una chica en concreto que habría agravado esta crisis, aunque evitaba dar ningún nombre hasta tener la plena confirmación del tipo de relación que mantiene con Ramos. Unas declaraciones que, como ella misma ha revelado este miércoles en 'TardeAR', le han valido que alguien -no ha especificado quien pero parece que sería una persona del entorno del jugador- le ha dicho que se esté "quieta" y deje el asunto tal y como está. Pero más allá de la posible existencia de terceras personas, en el matrimonio habría pesado y mucho su reciente mudanza a Sevilla. Con el regreso del futbolista a su tierra natal, Pilar se sentiría desplazada, ya que al parecer nunca ha encajado ni con la familia de su marido -con quien mantendría una relación distante y tensa- ni con sus amigos. Y ver que Sergio ha retomado sus 'viejas costumbres', sus salidas y su asistencia a fiestas en la ciudad andaluza habrían agravado su crisis. Informaciones a las que la pareja ha reaccionado con el más absoluto de los silencios. Ni Pilar ni Sergio, asiduos a compartir su día a día en redes sociales, han publicado nada juntos desde el cumpleaños de su hijo Marco el pasado 15 de noviembre, y la presentadora ha dejado de dar 'likes' a las imágenes que ha subido su marido a Instagram. Ajeno a los rumores sobre su matrimonio, Ramos continúa entrenando con el Sevilla con total normalidad, y este miércoles ha celebrado su nombramiento como uno de los cuatro capitanes del equipo (una gran noticia que su mujer no ha comentado cuando suele ser lo habitual). Y ha sido al abandonar la ciudad deportiva, con gorra y gafas de sol, cuando Europa Press le ha preguntado por esta supuesta crisis con Pilar. Sonriente y relajado -aunque no ha podido evitar una mueca de preocupación al ver a las cámaras- el sevillano no ha dudado en parar su coche y bajar la ventanilla para atender a sus fans, con los que se ha hecho fotografías y firmado autógrafos. Una actitud que deja entrever que todo está bien, aunque ha preferido hacer oídos sordos a las preguntas y ha dejado pasar la oportunidad de desmentir su presunto distanciamiento con su mujer y zanjar de una vez por todas los rumores.