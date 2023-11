Sarabia: "El partido de Malta cambió el fútbol español"

El exinternacional Juan Señor afirmó que la clave para lograr la histórica goleada (12-1) de España contra Malta en el Benito Villamarín en la fase de clasificación para la Eurocopa de 1984 fue la "confianza" en el resto de compañeros, y el también exjugador Manu Sarabia aseguró que "cambió el fútbol español". "Aquí hay un grupo de compañeros que teníamos que darlo todo para crear el número de ocasiones suficientes para marcar el máximo de goles. Me costó asumir el error del penalti y que la primera ocasión no fuera 'a la butxaca'. Ese gol, el duodécimo, no hubiera tenido sentido sin los once goles de delante. Creíamos cada uno en el otro y al final lo conseguimos", afirmó. Así lo evocó Juan Señor en la clausura de la 'I Jornada de Periodismo Deportivo', organizada por G2O Publisport en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, junto a sus entonces compañeros de selección Andoni Goicoechea, Paco Buyo, Víctor Muñoz, Manu Sarabia, Francisco 'Lobo' Carrasco, Paco Güerri y Andoni Zubizarreta. Paco 'Lobo Carrasco' exhibió el dibujo de la pizarra de Miguel Muñoz, con un esquema final de 1-3-7 para tratar de lograr la hombrada de los 11 goles de diferencia que clasificaban a 'La Roja' para la Eurocopa del 84, en la que tan solo la anfitriona Francia le apartó de lograr el campeonato. Manu Sarabia recordó que los jugadores estaban ante una "oportunidad de lograr una hazaña". "Teníamos claro que íbamos a dar lo mejor de nosotros mismos para lograr los once goles. Quién iba a pensar que Malta nos iba a hacer un gol. Nosotros teníamos que estar acertados porque las oportunidades iban a llegar y lo íbamos a conseguir. Ese partido de Malta cambió el fútbol español", subrayó. Para Andoni Zubizarreta "el algoritmo decía que no", y en el descanso, con 3-1, se descubrió animando a pesar de que "no creía" en ese sueño de la goleada. "En el medio tiempo todos pensábamos que si lográbamos meter la mitad de las oportunidades estaba hecho. Si hubiéramos necesitado dos o tres goles más los hubiéramos marcado", aseguró Víctor Muñoz. Buyo destacó que la "desorganización muy organizada" les condujo al éxito. A juicio de Andoni Goicoechea, aquel partido fue una "auténtica barbaridad". "Fue una proeza en la que no creía ni Dios. Y nosotros tampoco. Eso es verdad. El estadio estaba medio vacío. Cada cinco minutos teníamos que meter un gol y acabó con una locura que ni recuerdo", rememoró el exjugador del Athletic Club. "Cuando un partido se mete en el delirio, en el que hacemos el quinto, sexto y séptimo gol, nos sentimos la mejor selección de todos los tiempos. A Juan Señor los rebauticé como Juan Señor XII de España", dijo Carrasco. La prima de la RFEF por lograr la clasificación para la Eurocopa fue un reloj Rolex "tamaño de mujer". "Un reloj, no. Un relojazo. Y no lo declaramos", bromeó Goicoechea. "JOSÉ ÁNGEL, EL DEL GOL DE SEÑOR Y TODO LO DEMÁS" El presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), Julián Redondo, hizo una semblanza de José Ángel de la Casa, el periodista que narró aquel encuentro histórico en Televisión Española, presente en siete Juegos Olímpicos, desde Los Ángeles'84 hasta Atenas 2004, y en seis Campeonatos del Mundo, desde 1978 a 1998. De la Casa narró 28 finales de la Copa de Europa y 240 partidos con la selección española de fútbol. "José Ángel, el del gol de Señor y todo lo demás", apuntó Redondo sobre el periodista homenajeado en la jornada de periodismo en La Cartuja. Julián Redondo anunció que ha solicitado al Consejo Superior de Deportes (CSD) la concesión a De la Casa de la Medalla de Oro de la Real Orden al Mérito Deportivo. "En la segunda parte hubo un cambio motivado por Rincón", evocó el propio De la Casa, al que se le escapó un 'gallo' con aquel inolvidable 'Goool ... de Señor".