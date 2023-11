Sánchez dice a Netanyahu que las armas no son la única respuesta, aunque entiende el dolor tras años de ETA

El presidente, Pedro Sánchez, ha dicho este jueves al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que España empatiza con Israel por haber sufrido décadas de terrorismo a manos de la banda terrorista ETA, pero le ha trasladado que las armas no son la única respuesta. Así lo ha hecho en el encuentro mantenido entre ambos mandatarios, en el que también estaba presente el primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, en el marco de la visita oficial que lleva a cabo el jefe del Ejecutivo a la región ante el aumento de las hostilidades motivado por la matanza de Hamás en octubre. Sánchez ha indicado que España, "durante décadas, ha sufrido terriblemente a causa del terrorismo", sin mencionar específicamente a ETA, por lo que comprende "la tristeza" de Israel. "España comparte el dolor de Israel", ha añadido el presidente. Sin embargo, ha insistido en que, si bien Israel "tiene derecho" a defenderse de los ataques de Hamás, tiene que atenerse al derecho internacional humanitario. "Porque también lo sufrimos en España, estoy convencido de que el terrorismo no puede ser erradicado exclusivamente" a través del uso de las armas, ha dicho, abogando por un acuerdo político. En esta línea, ha vuelto a apoyar la implementación de la solución de los dos Estados. En su discurso de investidura, ya adelantó que trabajaría en España y en Europa para el reconocimiento del Estado palestino. Para Sánchez, se trata de la única perspectiva "seria y creíble" para lograr la paz en estos territorios y ha de hacerse según la resolución de Naciones Unidas, que incluye Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este en Palestina. "Sin un acuerdo político, habrá de nuevo un ciclo de violencia que nunca termina", ha dicho el presidente, recalcando que, precisamente, "trabajar por la paz" va en favor del "interés" de Israel. Así, se ha ofrecido para ayudar en el proceso. Durante su intervención, el presidente también ha expresado su esperanza de que los rehenes secuestrados por Hamás sean liberados y de que la "catástrofe humanitaria" en Gaza sea atajada, incidiendo en que los civiles deben ser protegidos "a toda costa". También ha pedido que la ayuda humanitaria entre "inmediatamente" a Gaza, y de forma regular. Por último, ha defendido el establecimiento de un alto el fuego. DESTRUIR OCCIDENTE De su lado, Netanyahu ha lamentado que Hamás es "un enemigo especialmente cruel e inhumano" que "lucha para eliminar al Estado judío", primero, a Occidente en su conjunto, después. Además, les ha acusado de formar parte de un corpus terrorista junto a "Irán, Hezbolá y los hutíes" de Yemen y también les ha acusado de ser "los nuevos nazis". "Si salen victoriosos de aquí, intentarán destruir Oriente Próximo y después van a ir a Europa y después a otro lugar y si piensan que estoy exagerando, no lo estoy", ha advertido. "Odian nuestra civilización libre y quieren destruirla, tienen una ideología que es una locura", ha continuado el primer ministro israelí, haciendo hincapié en que "el sistema de valores" de los palestinos permite "hacer estas cosas horribles". Frente a ello, Netanyahu ha abogado por combatirles porque, si "no se lucha contra los bárbaros, ganarán". Además, ha afirmado que Israel está "completamente comprometido" con el derecho internacional humanitario, pero ha recalcado que para sus contrincantes todos, incluidos civiles, "son combatientes". "Dicen que todos son objetivos y nadie es civil", ha señalado, recordando la masacre en el festival de música de Reim y la muerte de bebés o supervivientes del Holocausto. De forma paralela, ha denunciado que los combatientes de Hamás usan a civiles como escudo humano, por ejemplo en corredores humanitarios, que, dice, Israel ayudó a establecer y mantiene. "Cuando intentaron salir, Hamás los dejó en el punto de mira, porque a Hamás no le importa que sus civiles sean asesinados", ha asegurado. Además, ha dicho que hay alrededor de 150 o 200 convoyes humanitarios que van a llevar ayuda humanitaria a la zona, antes de lamentar la falta de colaboración de la ONU y las ONG internacionales.