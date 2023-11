Pobreza en Latinoamérica baja al 29 % en 2022 y alcanza niveles prepandémicos, dice Cepal

Santiago de Chile, 23 nov (EFE).- La tasa de pobreza en Latinoamérica descendió en 2022 al 29 %, lo que equivale a 181 millones de personas y es un 1,2 % menor al nivel registrado antes de la pandemia, reveló este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La tasa de pobreza extrema también bajó hasta el 11,2 % de la población (70 millones de personas), manteniéndose en niveles similares a 2019, indicó en una nueva edición del informe ´Panorama Social de América Latina y el Caribe´´ el organismo dependiente de la ONU, con sede en Santiago de Chile.

"Aunque destacamos la reducción de la pobreza en 2022, no hay razones para celebrar. Más de 180 millones de personas en nuestra región no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, 70 millones no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos", dijo el secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs. EFE

