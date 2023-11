La Reina Letizia, en su faceta más seria y profesional tras mostrar su lado más informal en el aniversario de La Razón

Viviendo una etapa de popularidad sin precedentes en la que se está consolidando como uno de los miembros más admirados y populares de la Familia Real, la Reina Letizia se daba este martes un auténtico baño de masas en la fiesta del 25º aniversario del diario 'La Razón'. Más cercanos, relajados y naturales que nunca, tanto la monarca como el Rey Felipe charlaron con todos los invitados al acto, entre los que se encontraban rostros tan populares como Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Marta Riesco, Nuria Roca o Susanna Griso, y no dudaron en hacerse selfies con todo aquel que se lo pidió. Y en los vídeos que han compartido en redes sociales estos rostros televisivos de su encuentro con Doña Letizia, si algo ha llamado la atención ha sido la sonrisa y la espontaneidad de su Majestad, que no dudó en agradecer los piropos que le dedicó la ex de Antonio David Flores: "No te creas, me gusta que me lo digas" reconocía encantada al oír lo impresionante que está. Dos días después, la Reina ha reaparecido, pero con una actitud muy diferente a la que le vimos en el aniversario de 'La Razón'. Don Felipe y Doña Letizia han tenido en el Palacio de la Zarzuela un encuentro con la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona y, lejos de mostrar de nuevo su lado más informal y relajado, la madre de la Princesa Leonor ha optado por la seriedad en su versión ejecutiva al tratarse de una reunión de trabajo. ?Un acto en el que los Reyes han sustituido a su hija, que continúa con su formación castrense en la Academia Militar de Zaragoza, y en el que Doña Letizia ha lucido un look 'working girl' del que tan solo hemos visto una parte, ya que en las imágenes distribuidas por Casa Real tan solo se aprecia la parte de arriba de su conjunto. Un suéter blanco de cuello redondo y una blazer negra de raya diplomática de Hugo Boss que le hemos visto en varias ocasiones y con la que ha pasado del glamour de su vestido escote bardot en su última aparición, a su faceta más sobria y discreta en esta reunión con la Fundación Princesa de Girona en su penúltimo compromiso de la semana. Este viernes la Reina viajará a La Rioja para presidir en el Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla el acto de clausura del "Seminario Internacional de Lengua y Periodismo de FUNDÉURAE y la Fundación San Millán de la Cogolla".