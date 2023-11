La fiscal del caso de António Costa dice no sentirse responsable de su dimisión

Lisboa, 23 nov (EFE).- La fiscal general de Portugal, Lucília Gago, aseguró este jueves que no se siente "responsable" de la dimisión del primer ministro, el socialista António Costa, que renunció hace dos semanas tras saberse investigado, y explicó que dieron a conocer el caso por una cuestión de transparencia.

En su primera intervención pública tras la difusión el 7 de noviembre de un comunicado del Ministerio Público que llevó a la dimisión de Costa, Gago garantizó en declaraciones a los periodistas que la Fiscalía investiga "lo que tenga que investigar".

"No me siento naturalmente responsable porque se trata de una valoración personal y política que se hizo y lo respeto, naturalmente, no tengo nada que decir", consideró.

Defendió también que dieron a conocer que el primer ministro está siendo investigado "por una cuestión de transparencia", ya que, si no se incluía en el comunicado ese dato, "se podría afirmar que se estaba (la fiscalía) indebidamente ocultando" información.

"La Fiscalía continuará con sus investigaciones, esta y las otras que tiene entre manos, sin dramatizar, hará lo que es su función, su papel, y como tal no tengo comentarios", aseveró la fiscal general, que defendió que las críticas hacia la institución que dirige "no ponen en entredicho la autonomía del organismo público".

Cuestionada sobre la peticiones insistentes de que haga públicos los resultados de la indagación antes de las elecciones, previstas para el 10 de marzo, Gago garantizó que la Fiscalía busca "siempre" presentar "los mejores resultados".

La investigación anunciada el pasado 7 de noviembre contra Costa responde a irregularidades detectadas en negocios de litio e hidrógeno impulsados por el Gobierno socialista.

En el marco de esta operación, la Policía detuvo a cinco sospechosos, entre ellos el jefe de Gabinete de Costa, Vítor Escária -que tenía más de 75.000 euros escondidos en su despacho-, y su padrino de boda, Diogo Lacerda Machado, pero seis días después de la dimisión los dejó en libertad por considerar que no había pruebas suficientes de corrupción ni de prevaricación.

Horas antes de la dimisión de Costa, Gago se reunió con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lo que también causó polémica, aunque ella calificó hoy ese encuentro de "absolutamente normal". EFE

cch/ssa/fpa