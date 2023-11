La eliminación de Boca en la Copa Argentina echa leña al fuego de la lucha electoral

Buenos Aires, 22 nov (EFE)- La eliminación de Boca Juniors en la Copa Argentina, una de las pocas opciones que le quedaban para jugar la Libertadores 2024, echa leña al fuego del discurso electoral con vistas a los comicios en el club del 2 de diciembre.

El actual vicepresidente en el cargo y candidato oficialista del club, Juan Román Riquelme, afirmó, tras la caída del 'Xeneize' ante Estudiantes de La Plata en las semifinales de la Copa Argentina, que no contempla otro escenario que su victoria en los comicios.

"Soy agradecido y sé que tengo que tener paciencia, seguir trabajando con amor y pedirle al hincha que el 2 de diciembre tiene las elecciones más fáciles de la historia, ser un club de fútbol o que lo usen para hacer política. Vamos a ganar la elección, porque hicimos las cosas bien. Si no, no me presento", declaró el exfutbolista en TyC Sports.

Tras el fatídico resultado que dejó al conjunto auriazul con opciones casi nulas de jugar la Copa Libertadores el curso que viene, Riquelme habló de todos los temas que rodean su gestión en estos cuatro años en el cargo, y lo que ofrece su candidatura frente al binomio Andrés Ibarra-Mauricio Macri.

"Compito contra alguien que tiene buen manejo del periodismo y cero autocrítica. Si él llegó es porque algo en el campo de juego tuvimos que ayudar", dijo el sanfernandino.

Riquelme, por otra parte, criticó el registro tras una denuncia de las oficinas del club por una investigación en torno al paso de socios Adherentes a Activos.

'J.R.R.' considera que Ibarra está detrás de esto y manifestó: "Andrés Ibarra tiene la cara de piedra con la denuncia que hizo. Si querés a Boca, no podés hacer una denuncia el día del partido", manifestó.

Sobre las propuestas que el legendario exjugador bostero presenta en su candidatura con Jorge Ameal (actual presidente y que se presenta como su número 2), Riquelme dejó ver que tiene varias ideas para el club pero especificó poco de las mismas.

"Hay un montón de entrenadores que me gustan. Diego Martínez lo ha hecho bien en Huracán. Para el año que viene vamos a traer un nuevo DT, estoy convencido de a quién quiero", afirmó.

Tampoco dejó muchas pistas sobre posibles remodelaciones del Estadio Alberto J. Armando ‘La Bombonera’, que supone uno de los puntos más fuertes de la candidatura rival.

"Si la cancha la sacás como quieren hacer ellos, es lo mismo que yo vaya a tu casa y diga 'andate a la esquina'. Ya no es tu casa. Es la cancha más linda del mundo. Cuando estaba con (Lionel) Messi (el día que jugó Argentina contra Uruguay), me dijo que estaba cada día más linda. El campo de juego es europeo", explicó Riquelme.

Por su parte, Ibarra posteó hoy un video con el proyecto referido al nuevo estadio y escribió: "Con la Bombonera Siglo XXI terminamos con los filtros para siempre. Vamos a ser 105 mil socios todos los domingos junto a Boca", en alusión a que hoy los adherentes del club no pueden acceder a la cancha.

El líder de la agrupación 'Soy Bostero' dijo que, en su opinión, su victoria en las elecciones del 2 de diciembre está asegurada, y que su gestión es prueba de que puede competir contra la oposición. "En cuatro años ganamos lo mismo que la gestión anterior", dijo.

Riquelme es cuestionado por la gestión que hace dentro del club y por los títulos conseguidos, ninguno a nivel internacional, ya que desde 2007, último título de la Copa Libertadores, y pese a haber alcanzado las finales de 2012, 2018 -esta ante River Plate- y 2023, no sumó ninguno más.