Irán dice que Israel sufrió "una derrota amarga y difícil" a causa de los ataques de Hamás

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha indicado que Israel ha sufrido "una derrota amarga y difícil" a consecuencia de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), antes de agregar que los "grupos de resistencia palestinos" han convertido "la guerra de piedras en una guerra de misiles". Así, ha señalado que los grupos palestinos "han llegado a un punto en el que sienten que pueden derrotar al régimen sionista, una confianza que se manifestó en la operación 'Inundación de Al Aqsa'", que supuso una "derrota" de Israel "a nivel militar, de seguridad y de Inteligencia". "No es un análisis, sino afirmaciones expresadas incluso por algunos altos cargos de las potencias arrogantes", ha dicho, en referencia a Israel y sus aliados, según un comunicado publicado por la Presidencia de Irán a través de su página web tras un encuentro con miembros de la fuerza paramilitar Basij. En este sentido, ha subrayado que "de no ser por la ayuda de Estados Unidos y otros países occidentales, no se vería la existencia del régimen sionista", al tiempo que ha apuntado a un fracaso de Israel en su ofensiva militar contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre. "Al inicio de la guerra, el régimen sionista anunció que su objetivo era tomar y conquistar Gaza, pero cuando vio que no podría lograr este objetivo, dijo que buscaba acabar con la resistencia, algo en lo que tampoco ha tenido éxito", ha argüido Raisi. "El asesinato de 5.000 niños en Gaza es una muestra de la desesperación del régimen sionista a la hora de hacer frente a la resistencia", ha dicho Raisi, quien ha trazado un paralelismo entre esto y "el infanticidio ordenado por el faraón, que causó su caída por venganza divina". Raisi, que ha hecho referencia así a un pasaje del Éxodo sobre una orden del faraón de Egipto para matar a los hijos de los judíos --y el hecho de que esto provocara finalmente las diez plagas y la liberación de los esclavos judíos, encabezados por Moisés-- , ha dicho que, de la misma forma, "la masacre de más de 5.000 niños inocentes e indefensos en Gaza causará el fin del falso gobierno sionista". Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado hasta ahora más de 14.500 muertos, incluidos más de 6.000 niños, por la ofensiva israelí, mientras que más de 200 palestinos han muerto en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o en ataques perpetrados por colonos desde el 7 de octubre.