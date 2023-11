El PMA anuncia que se está movilizando para proporcionar ayuda en Gaza en cuanto entre en vigor el acuerdo

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha anunciado que se está movilizando "rápidamente" para proporcionar ayuda en la Franja de Gaza en cuanto entre en vigor el acuerdo de "pausa humanitaria" entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que incluye el cese de acciones militares, un intercambio de rehenes y presos, y un aumento de los convoyes humanitarios. "Nuestra flota de camiones está esperando en el cruce de Rafá, cargados con alimentos destinados a familias en refugios y hogares en toda Gaza, y harina de trigo para que las panaderías reanuden sus operaciones. Tengo la esperanza de que el acuerdo sobre el combustible se materialice, de modo que nuestros camiones puedan transportar suministros muy necesarios y que una vez más el pan esté disponible como salvavidas para cientos de miles de personas cada día", ha explicado la directora ejecutiva del PMA, Cindy McCain. Asimismo, ha señalado que "una vez entre en vigor" el acuerdo debe ser respetado en su totalidad "por todas las partes" y ha recordado que el personal humanitario debe tener un acceso seguro y sin obstáculos, mientras que los civiles deben poder recibir ayuda de forma segura "sea donde sea". Mientras que McCain ha indicado que el acuerdo "es un primer paso importante y bienvenido", ya que el hambre "amenaza las vidas de casi todos los civiles" en el enclave, ha subrayado que cuatro días de tregua "no supondrán una diferencia significativa "en este océano de necesidades". "Para lograr un verdadero respiro, esta pausa debe continuar y el flujo constante de ayuda debe continuar, y a gran escala", ha agregado. "Más que nada, lo que se necesita es paz. Pido a los líderes que utilicen esta pausa como vía para reducir la tensión en un esfuerzo por poner fin", ha remachado, según reza un comunicado. "LOS NIÑOS NO ESTARÁN SEGUROS SIN UN ALTO EL FUEGO" Por su parte, la directora ejecutiva de la ONG Save the Children, Inger Ashing, ha señalado que es "fundamental" lograr un alto el fuego duradero por el bien de todos los niños: "Es un paso en la dirección correcta, pero todos los rehenes deben ser liberados incondicionalmente y deben respetarse los derechos de todos los niños todo el tiempo", ha manifestado. Ashing ha explicado que esta "tregua proporcionará un respiro muy necesario a los incesantes bombardeos para los niños de Gaza", pero ha lamentado que carecen de los bienes necesarios para sobrevivir, como alimentos, agua potable, un techo, atención médica y, sobre todo, estar seguros y protegidos. "En estos momentos, los niños de Gaza corren el riesgo de morir de hambre, deshidratación y enfermedades, y si se reanudan los bombardeos, volverán a caer en la pesadilla que ya ha matado a sus seres queridos, destruido sus hogares y puesto en riesgo su futuro", ha expresado, antes de agregar que esta pausa humanitaria no mantendrá a los niños seguros. Así, ha indicado que "no podemos permitir que toda una generación de niños cargue con la peor parte de este conflicto mientras el mundo observa. Necesitamos un alto el fuego duradero ahora", ya que más de las viviendas y escuelas están dañadas, los hospitales están fuera de servicio y no pueden tratar a los niños heridos.