El petróleo Brent baja un 0,65 %, hasta los 81,42 dólares

Londres, 23 nov (EFECOM).- El precio del barril de petróleo Brent para entrega en enero bajó este jueves en el mercado de futuros de Londres un 0,65 %, hasta los 81,42 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,54 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 81,96 dólares.

La negociación del Brent se fraguó a la baja a la espera de la próxima reunión de la OPEP y sus aliados, aplazada hasta el 30 de noviembre por supuestas divergencias entre algunas de las potencias petroleras sobre el alcance de los recortes en la producción.

Desde el pasado septiembre, el precio del petróleo no ha dejado de caer, ya que los recortes introducidos por la OPEP no parecen suficientes para compensar otros factores como las dudas sobre la recuperación en China y las altas cifras de producción de los países petroleros no asociados a la OPEP. EFECOM

prc/may