El madridista Rodrygo Goes, insultado por la trifulca en Maracaná: "Los racistas siempre están de servicio"

El futbolista brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, comentó este jueves que "los racistas siempre están de servicio", denunciando así los insultos que recibió a través de las redes sociales después de la trifulca vivida el pasado martes en el Estadio de Maracaná. "Los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías. ¡Está ahí para que todos lo vean!", dijo Rodrygo desde su cuenta en la red social X (antigua Twitter), a raíz del gran altercado que se vio justo antes de un partido entre las selecciones de Brasil y de Argentina. "Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas toman medidas con su comportamiento criminal", añadió. "Mala suerte suya. ¡No pararemos!", concluyó Rodrygo.