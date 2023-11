Crónica del Häcken - Real Madrid, 2-1

El Real Madrid perdió este jueves por 2-1 en su visita al BK Häcken, en un partido correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos en la Liga de Campeones femenina, un resultado que complicó el rumbo de las madridistas en esta competición. En el Bravida Arena de Gotemburgo, empezó mejor el equipo local con balones al área defendida por Misa Rodríguez, aunque realmente sin poner en aprietos a la portero merengue. No en vano, golpeó primero el Real Madrid con el 0-1 nada más cumplirse el minuto 9. En una arrancada ofensiva, la central Ivana Andrés llegó a línea de tres cuartos y realizó una pared con su compañera Signe Bruun. Tras controlar el balón, la capitana disparó por abajo y la guardameta local desvió al poste, pero la danesa estuvo muy atenta al rechace para marcar. A pesar de que el Häcken buscó la igualada durante toda la primera parte, echó en falta más pólvora de su jugadora más adelantada, Felicia Schröder. Misa Rodríguez no se vio incordiada y, además, desde lejos fue testigo de cómo achuchaban las atacantes de su equipo. La propia Bruun tuvo un disparo peligroso en el minuto 40, que se marchó al lateral de la red, y Olga Carmona estrelló luego un zurdazo en el palo, merced a un tiro desde la frontal del área y que a punto estuvo de sorprender a la arquera del Häcken con un efecto de 'folha seca'. Sin embargo, las jugadoras entrenadas por Alberto Toril se esfumaron poco a poco tras el descanso. El dominio del cuadro sueco era palpable y el 1-1 cristalizó en el 59', después de que Rosa Kafaji aprovechase un balón muerte en la corona del área, a raíz de un despeje flojo de Rocío Gálvez en un centro de Anna Anvegard. KAFAJI GUÍA LA REMONTADA Con inercia a favor, las locales culminaron su remontada gracias a un eslalon de Kafaji por la banda izquierda; habiendo sorteado a dos rivales, la autora del empate pasó al lado opuesto para que Katariina Kosola domase el balón, se perfilase y enganchase un zurdazo a la escuadra. Toril hizo varios cambios de inmediato, con la intención de tocar la tecla adecuada, y eso dibujó unos minutos finales con asedio merengue sobre la portería de Jennifer Falk. Pero la insistencia esta vez no dio sus frutos, como sí lo había hecho en la jornada 1 frente al Chelsea FC para salvar un empate con un polémico penalti en le segunda mitad. En Gotemburgo, el pitido definitivo de la árbitra Ivana Projkovska confirmó el traspiés del Real Madrid, que se queda con un único punto dentro del Grupo D. Por su parte, el Häcken alcanzó los seis puntos al sumar su segunda victoria, enlazada con la del primer día ante el Paris FC. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: HÄCKEN, 2 - REAL MADRID, 1 (0-1, al descanso). --ALINEACIONES. HÄCKEN: Falk; Kosola, Rybrink, Luik, Nelhage (Wijk, min.90+6); Bergman-Lundin, Curmark; Anvegard, Kafaji (Larisey, min.87), Sandberg; y Schröder (Masaka, min.60). REAL MADRID: Misa; Robles (Oihane, min.61), Gálvez, Ivana, Svava (Kathellen, min.82); Abelleira, Zornoza, Oroz (Marisa, min.82), Carmona; Athenea del Castillo (Raso, min.61) y Bruun (Moller, min.79). --GOLES. 0-1, min.9: Bruun. 1-1, min.59: Kafaji. 2-1, min.76: Kosola. --ÁRBITRA: Ivana Projkovska (MKD). Amonestó con tarjeta amarilla a Anvegard (min.55), Bergman-Lundin (min.84) y Sandberg (min.90+2) en el Häcken, y a Robles (min.56) y Carmona (90+7) en el Real Madrid. --ESTADIO: Bravida Arena.