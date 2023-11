Corea del Norte promete restaurar las medidas militares suspendidas bajo el tratado intercoreano

El Gobierno de Corea del Norte ha prometido este jueves restaurar las medidas militares suspendidas bajo el tratado intercoreano de 2018, después de que las autoridades surcoreanas aprobaran en la víspera una suspensión parcial del mismo en respuesta al último lanzamiento desde Pyongyang de un satélite militar. "De ahora en adelante, nuestro Ejército no estará sujeto al acuerdo militar Norte-Sur (...) Restableceremos inmediatamente todas las medidas militares que quedaron suspendidas bajo el pacto", reza un comunicado del Ministerio de Defensa norcoreano. Así, ha considerado que han llegado "una vez más" a la conclusión de que no "pueden" reconocer ningún acuerdo con Seúl, a los que acusa de romper "sin dudar" los acuerdos y promesas. "Debemos negarnos a tratar con ellos", ha agregado la cartera ministerial, según un comunicado recogido por la agencia KCNA. "Retiraremos las medidas militares adoptadas para prevenir tensiones y conflictos militares en todas las esferas, incluidas tierra, mar y aire, y desplegaremos Fuerzas Armadas más poderosas y equipo militar nuevo a lo largo de la Línea de Demarcación Militar", ha explicado en referencia a la frontera entre ambos países. La diplomacia norcoreana ha avisado de que considerará a Corea del Sur "totalmente responsables en caso de que estalle un enfrentamiento irreparable" entre ambos, al tiempo que ha afirmado que las "tensiones militares existentes" han sido creadas por la "histeria de confrontación" contra Pyongyang. "La situación más peligrosa en la zona de la línea de demarcación militar, donde persiste el enfrentamiento militar más agudo del mundo y donde cualquier pequeño factor accidental puede agravar un conflicto armado hasta convertirlo en una guerra total, se ha vuelto irreversiblemente incontrolable, debido al grave error cometido por los mafiosos políticos y militares de la República de Corea", reza dicho comunicado. Tras las declaraciones de la parte norcoreana, el ministro de Defensa surcoreano, Shin Won Sik, ha aseverado que es "una respuesta proporcional" y una "medida defensiva mínima" la decisión de suspender parcialmente el acuerdo tras el lanzamiento de misiles "de espionaje". "La suspensión parcial del acuerdo es una medida esencial para proteger la vida y la seguridad de las personas. Es una respuesta correspondiente a la provocación de Corea del Norte y una medida defensiva mínima", ha declarado tras remarcar que el mencionado lanzamiento es una "clara violación" de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y una "grave provocación" contra la comunidad internacional". Según fuentes militares, el Ejército surcoreano ha desplegado drones de vigilancia y aviones de reconocimiento cerca de la frontera poco después de que la suspensión del tratado entrara en vigor. Shin ha asegurado que responderán "de inmediato, con fuerza y hasta el final" en caso de que el líder norcoreano, Kim Jong Un, realice provocaciones. El gabinete del primer ministro de Corea del Sur, Han Duck Soo, aprobó en una reunión extraordinaria una propuesta para suspender parcialmente el tratado intercoreano, firmado el 19 de septiembre de 2018 bajo la Administración del expresidente Moon Jae In, que instaba a detener toda actividad militar hostil entre las dos Coreas, establecer zonas marítimas de seguridad y convertir la Zona Desmilitarizada en una zona de paz, entre otras cuestiones, y que supuso una reducción de la tensión en la península. "Corea del Norte está demostrando claramente que no tiene voluntad de acatar el acuerdo militar diseñado para reducir la tensión militar en la península de Corea y generar confianza", declaró Han durante la reunión, según recogió la agencia de noticias Yonhap. Tal y como ha explicado, se suspenderá la cláusula tres del artículo primero del acuerdo, lo que permite a Seúl restablecer las operaciones de reconocimiento y vigilancia contra Corea del Norte en el área alrededor de la línea de demarcación militar que separa los dos países, conocida como Zona Desmilitarizada. Las Fuerzas Armadas surcoreanas informaron este martes de un nuevo lanzamiento efectuado a las 22.43 (hora local) y en dirección sur desde la costa noroeste de Corea del Norte. Más tarde, el mencionado medio ha asegurado que Pyongyang ha anunciado haber tenido éxito y ha logrado poner en órbita un satélite tras dos intentos fallidos en los meses anteriores.