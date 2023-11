Bruselas plantea un anticipo de 900 millones del plan anticrisis a Hungría que recuperará si incumple reformas

La Comisión Europea ha aprobado este jueves el plan modificado de Recuperación y Resiliencia de Hungría, que incluye un capítulo 'REPowerEU' para la descarbonización que permitirá a Hungría recibir 900 millones de euros de prefinanciación si obtiene el respaldo de los Veintisiete, aunque Bruselas ya ha advertido de que podrá recuperarlos si incumple las reformas de lucha contra la corrupción y el fraude exigidas. El Consejo tiene ahora cuatro semanas para aprobar la evaluación de la Comisión sobre el plan de Budapest, que asciende a 10.400 millones de euros, 6.500 millones en subvenciones y otros 3.900 en préstamos, y cubre 67 reformas y 47 inversiones. La recomendación del Ejecutivo comunitario precisa que no habrá "ningún desembolso hasta cumplir con todos los hitos" fijados, un total de 27 medidas concretas o 'superhitos' que Hungría tendrá que cumplir antes de poder recibir el primer pago de los fondos y que el Gobierno de Viktor Orban aún no ha solicitado. Sin embargo, sí podrá optar a la prefinanciación de 900 millones en el marco del RepowerEU, ya que esta no está sujeta al cumplimiento de las reformas, aunque la portavoz de Economía de la Comisión, Veerle Nuyts, ha explicado este jueves en rueda de prensa que este anticipo quedará sujeto a las futuras solicitudes de pago. "Si consideramos que no deben efectuarse determinados pagos regulares porque no se han alcanzado determinados objetivos, la Comisión tiene la posibilidad de recuperar el importe de prefinanciación correspondiente", ha apuntado. La portavoz ha insistido también en que Bruselas no abonará "ninguna solicitud de desembolso" hasta que compruebe que el plan húngaro cumple satisfactoriamente los 27 'superhitos', lo que evaluará en el momento en que reciba la primera solicitud de pago por parte de Hungría. En cuanto a las reformas judiciales que ha emprendido Budapest, ha señalado que "son un buen paso en la dirección correcta", pero esta evaluación tendrá lugar también cuando Hungría solicite el primer pago. Bruselas mantiene bloqueados más de 20.000 millones de euros en fondos de cohesión comunitarios a Budapest por incumplimiento de la Carta europea de Derechos Fundamentales, además de otros 6.300 millones hasta que aplique medidas para garantizar el respeto al Estado de Derecho.