Bruselas lanza la primera subasta del Banco Europeo de Hidrógeno con 800 millones en subvenciones

La Comisión Europea ha lanzado este jueves la primera subasta en el marco del Banco Europeo de Hidrógeno para apoyar la producción de hidrógeno renovable en Europa, con unos ingresos iniciales de 800 millones de euros por el comercio de emisiones, canalizados a través del Fondo de Innovación. Los productores de hidrógeno renovable pueden solicitar ayuda en forma de una prima fija por kilogramo de hidrógeno producido que pretende cerrar la brecha entre el precio de producción y el precio que los consumidores están actualmente dispuestos a pagar en un mercado donde la producción de hidrógeno no renovable todavía es más barata. La subasta piloto contribuirá al objetivo del plan REPowerEU para descarbonizar la economía europea de producir 10 millones de toneladas de hidrógeno a nivel nacional para 2030. Los licitadores tienen hasta el 8 de febrero de 2024 para presentar su solicitud a través del portal de licitaciones y financiación de la UE con ofertas que deberán basarse en una propuesta de prima de precio por kilogramo de hidrógeno renovable producido, hasta un límite máximo de 4,5 euros/kg. Las ofertas hasta este límite, y que además cumplan con otros requisitos de calificación, se clasificarán del precio de oferta más bajo al más alto y se les otorgará el apoyo en ese orden, hasta que se agote el presupuesto de la subasta. Los proyectos seleccionados recibirán la subvención concedida además de los ingresos de mercado que generen a partir de las ventas de hidrógeno, durante un máximo de 10 años y una vez que los proyectos hayan firmado sus acuerdos de subvención, deberán empezar a producir hidrógeno renovable en un plazo de cinco años. No será posible la acumulación con otros tipos de ayuda de los Estados miembro participantes a fin de garantizar la igualdad de condiciones para todos los proyectos, independientemente de su ubicación. Esto evitará la fragmentación en las primeras etapas del mercado europeo del hidrógeno y reducirá los costes administrativos de los próximos planes nacionales de apoyo al hidrógeno. MECANISMO DE 'SUBASTAS COMO SERVICIO' Sin embargo, los Estados miembros podrán financiar proyectos que hayan ofertado en la subasta pero que no hayan sido seleccionados para recibir apoyo del Fondo de Innovación debido a limitaciones presupuestarias a través del mecanismo de 'subastas como servicio' del Banco de Hidrógeno. Esta herramienta que les permite otorgar financiación nacional a proyectos adicionales en su territorio, sin la necesidad de realizar una subasta separada a nivel nacional al tiempo que reducirá la carga administrativa y los costes para todas las partes. Cualquier ayuda ofrecida por los Estados miembro a través de este servicio se considerará ayuda estatal, por lo que deberán notificar su apoyo a la Comisión y se beneficiarán de un proceso de aprobación simplificado, ya que las subastas están diseñadas a nivel de la UE de acuerdo con las directrices sobre ayudas estatales para el clima, la protección del medio ambiente y la energía.