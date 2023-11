Barclays planea recortar £1.000M en costos, según Reuters

(Bloomberg) -- Barclays Plc trabaja en planes para reducir sus costos en hasta £1.000 millones (US$1.300 millones) a lo largo de varios años, lo que podría implicar la eliminación de hasta 2.000 puestos de trabajo, según informó Reuters.

Los recortes se producirían principalmente en Barclays Execution Services, la unidad que engloba el back office del grupo, dijo Reuters, citando a una persona que no fue identificada. Las medidas para aumentar la rentabilidad podrían suponer la eliminación de entre 1.500 y 2.000 puestos de trabajo si se implementan en su totalidad, lo que equivaldría aproximadamente al 2% del personal del banco.

Las propuestas están siendo revisadas por los altos directivos, incluido el director ejecutivo, C.S. Venkatakrishnan, informó Reuters, señalando que las conversaciones están en curso y que el banco podría en última instancia dar prioridad a despidos en otras áreas. Barclays registró gastos operativos totales de £16.700 millones el año pasado.

Un portavoz de Barclays declinó hacer comentarios.

El mes pasado, el banco dijo que está “evaluando medidas para reducir los costos estructurales para ayudar a impulsar la rentabilidad futura, lo que podría traducirse en cargos adicionales importantes” en el cuarto trimestre. Señaló que en febrero también proporcionará una actualización a los inversionistas junto con los resultados de todo el año, donde se espera que revele una nueva estrategia.

Las acciones de Barclays han caído un 11,5% este año. Venkatakrishnan recurrió este año a asesores estratégicos para elaborar un plan que impulse el rezagado precio de las acciones del banco.

El mes pasado, el banco informó resultados decepcionantes para el tercer trimestre que provocaron una nueva caída en el precio de las acciones. En el Reino Unido, el viento de cola del aumento de las tasas de interés se está desacelerando, mientras que los operadores de Barclays no han podido seguir el ritmo de sus pares estadounidenses.

Barclays Execution Services Ltd., o BX, contaba con 22.334 empleados a tiempo completo a finales de 2022, según un documento regulatorio del Reino Unido. La unidad proporciona tecnología, operaciones y servicios funcionales a empresas de todo el grupo, según su sitio web.

