Ángel Cristo Jr arremete duramente contra Bárbara Rey: "Mi madre chantajeó al Rey Juan Carlos"

El corazón regresa al prime time de los viernes en Telecinco y lo hace por todo lo alto. '¡De viernes!', presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, se estrena con la primera entrevista del hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, Ángel Cristo Jr, y sus declaraciones no van a dejar a nadie indiferente. En el adelanto que la cadena ha revelado por el momento no duda en arremeter contra la vedette y reconocer que en su casa la "verdadera pesadilla" no era su padre, sino su madre. Y, además, confirma lo que la artista se ha empeñado en negar rotundamente en los últimos años: su chantaje al Rey Juan Carlos a cambio de guardar silencio sobre su idilio. "Mi casa de La Moraleja era una pesadilla. Había mucho miedo, terror y sangre. En aquella casa entraba y salía de todo: drogas, alcohol, prostitutas... El miedo es que no maten a tu madre. Mi padre se descontrolaba muchísimo más. Desde que llegaba a casa del colegio me cargaba con toda la responsabilidad. Daba igual que tuviera que estudiar o tuviera exámenes. La verdadera pesadilla era mi madre", ha confesado. Sin medias tintas, Ángel Cristo Jr tampoco pasa por alto los comentadísimos problemas que Bárbara tuvo presuntamente por su adicción al juego en el pasado y, sin pelos en la lengua, asegura que "mi madre se gastó mucho mucho mucho dinero en el casino". "Desde 100 euros a 30.000 euros en una noche" ha desvelado. Durísimos momentos que vivió solo porque, como ha contado, "mi hermana Sofía a partir de los 13 años no se enteraba de nada de lo que ocurría porque estaba todo el día drogada" . "Cogía el dinero para pagar las drogas del cuarto de mi madre", ha añadido, revelando que la vedette siempre tenía "muchísimo dinero en efectivo". Y lo verdaderamente fuerte y novedoso -ya que de la presunta ludopatía de Bárbara y del maltrato que sufrió a manos del padre de sus hijos se ha hablado largo y tendido en televisión- es que Ángel Cristo Jr confirma lo que la vedette ha negado hasta la saciedad tras salir a la luz el idilio que vivió con Don Juan Carlos entre 1975 y 1980: "Mi madre chantajeó al Rey de España". Además de asegurar que las grandes cantidades de dinero en efectivo que siempre tenía la artista "provenían de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al Rey", su hijo revela que fue él el que hizo las fotografías en las que aparecían el monarca y Bárbara. Una entrevista que deja a la vedette en la cuerda floja y que veremos al completo este viernes. ¿Cómo reaccionará la vedette?