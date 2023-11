Sunbird, la app que permite usar iMessage en Android, pausa su servicio para investigar "problemas de seguridad"

Sunbird, la aplicación de mensajería que permite utilizar iMessage en dispositivos con sistema operativo Android, ha pausado su servicio momentáneamente mientras investiga "problemas de seguridad" de cara a proteger los datos confidenciales de los usuarios en la 'app'. La compañía comenzó a desarrollar su aplicación de mensajería en 2022, con el objetivo de unificar los sistemas de las aplicaciones más populares, como iMessage, SMS/MMS, Facebook Messenger y WhatsApp, en una sola bandeja de entradas. Así, se podía acceder a la 'app' de Sunbird uniéndose a la versión beta abierta restringida a través de una lista de espera. Sunbird también anunció el pasado miércoles su colaboración con la empresa de 'smartphones' Nothing, que presentó su nueva aplicación de mensajería Nothing Chats, capaz de recibir y enviar mensajes a través de iMessage en un dispositivo Android con la tecnología de Sunbird. Sin embargo, tan solo un día después de su lanzamiento, Nothing eliminó la versión beta de Nothing Chats de Play Store para trabajar con Sunbird en la "corrección de varios errores". La compañía detalló que el lanzamiento de dicha 'app' se retrasaría "hasta nuevo aviso". Tal y como advirtieron algunos usuarios y expertos en ciberseguridad tras analizar la 'app', los errores se deben a la falta de privacidad y seguridad de Nothing Chats, ya que, según explicaron, la tecnología de Sunbird no cifra los mensajes de extremo a extremo. Algo que la compañía sí asegura en la información sobre la 'app' en su web. Ahora, Sunbird también ha decidido pausar los servicios de su propia aplicación de mensajería para investigar "problemas de seguridad", tal y como ha informado en una notificación enviada a través de la 'app', que ha sido compartida por algunos usuarios en la plataforma de Reddit. En primer lugar, la compañía notificó que "por precaución y para proteger los datos confidenciales" habían decidido cerrar "temporalmente" los archivos de Sunbird y mantendrían informados a los usuarios. Tras ello, en una segunda notificación, Sunbird detalló que cesaba temporalmente todos los servicios de la aplicación mientras continúan investigando los problemas de seguridad. Asimismo, actualmente ya no es posible acceder a la aplicación de mensajería a través de Play Store.