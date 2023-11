Miércoles, 22 de noviembre de 2023 (12.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Israel prosigue su operación militar en Gaza un día antes del alto el fuego previsto

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí prosigue hoy sus ataques en Gaza en el 47 día de guerra, a la espera de que mañana se adopte un alto el fuego de cuatro días acordado con Hamás para la liberación de mujeres y niños israelíes cautivos en la Franja. "Las tropas israelíes siguen operando en la Franja de Gaza para matar a terroristas, destruir infraestructura terrorista y localizar armas almacenadas dentro de edificios civiles", dijo hoy un portavoz militar, mientras medios palestinos como la agencia oficial palestina Wafa aseguraron que decenas de gazatíes murieron en las últimas horas en bombardeos en varios puntos del enclave costero.

ISRAEL PALESTINA

Catar insiste en que, pese a "dificultades", seguirá su mediación para el fin de la guerra

El Cairo (EFE).- El Gobierno de Catar, mediador clave en la tregua temporal anunciada hoy, insistió en que seguirá sus esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás. El portavoz del Ministerio de Exteriores del país del golfo, Majed al Ansari, dijo que "el camino hacia este acuerdo no fue fácil y el camino después no lo será tampoco, y las dificultades y las campañas maliciosas no nos disuadirán de completar los esfuerzos de mediación y tratar de detener la guerra". No dio a conocer más detalles del acuerdo anunciado la pasada madrugada por el Gobierno de su país, que incluye, entre otros puntos, una pausa humanitaria de cuatro días prorrogables y la liberación de 50 rehenes que permanecen en manos de Hamás. A cambio, Israel se compromete a liberar a unas 150 mujeres y menores encarcelados en sus prisiones, según aseguró Hamás.

ISRAEL PALESTINA

Borrell: Debería ser posible criticar al Gobierno de Israel sin ser tildado de antisemita

Estrasburgo (Francia) (EFE).- El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este miércoles que debe ser posible hacer críticas al Gobierno de Israel sin ser acusado de "querer mal a los judíos", y dijo que le corresponde dar "prueba" de que el ataque a hospitales de Gaza está justificado por su uso militar. Borrell informó a los eurodiputados de su viaje de cinco días a Israel, Palestina, Baréin, Catar y Jordania para abordar el conflicto que libran israelíes y el movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza. Indicó que "debería ser posible reconocer el derecho Israel a defenderse y al mismo tiempo indignarse por lo que está pasando a los civiles en Gaza y en Cisjordania".

ISRAEL PALESTINA

Tres bebés prematuros mueren en un hospital del norte de Gaza por falta de electricidad

Rafah (Gaza) (EFE).- Tres bebés prematuros palestinos han muerto recientemente en el Hospital Kamal Adwan del norte de Gaza por falta de electricidad debido a la escasez de combustible para hacer funcionar los generadores, informó hoy un alto cargo del centro sanitario. El hospital usa aceite de cocina en lugar de diésel para que los generadores proporcionen algo de energía, ha recibido desde anoche los cuerpos de 60 muertos y tiene a unos 200 enfermos y heridos a su cargo en medio de una situación extrema, dijo su director.

ISRAEL PALESTINA

Más de 200 muertos por ataques israelíes en Gaza en últimas 24 horas, dice Gobierno gazatí

Jerusalén (EFE).- Los bombardeos israelíes sobre la Franja dejaron al menos 200 muertos en las 24 últimas horas, aseguró hoy la Oficina de Comunicación del Gobierno de la Franja, controlada por Hamás, y por ahora los ataques no parecen bajar de intensidad pese al pacto de tregua temporal previsto para adoptarse mañana. Al menos 14.100 palestinos han muerto por los bombardeos israelíes sobre el enclave, y más de 33.000 han resultado heridos, desde que empezó la guerra entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre, tras el ataque de las milicias palestinas a territorio israelí que se saldó con al menos 1.200 personas muertas y más de 240 cautivos.

UCRANIA GUERRA

Ucrania advierte de un “incremento drástico” de los ataques rusos en el este

Kiev (EFE).- Rusia ha intensificado de forma brusca sus asaltos terrestres y sus ataques aéreos en Avdivka y otras zonas del frente del este, advirtió hoy el brigadier general Oleksandr Tarnavski, que está a cargo del grupo operativo estratégico Tavria responsable de esa parte de la línea de contacto. La actividad de la aviación rusa, explicó el militar, se centra en el lanzamiento de bombas aéreas guiadas desde aviones Su-35. En las últimas 24 horas, los rusos han lanzado 29 ataques aéreos y 911 ataques de artillería, detalló el mando ucraniano, que también habló de 38 combates directos en ese período de tiempo en su zona de responsabilidad.

ESPAÑA GOBIERNO

El nuevo Gobierno español inicia su andadura con su primer Consejo de Ministros

Madrid (EFE).- El nuevo Gobierno español, presidido por Pedro Sánchez, inició este miércoles su andadura con su primer Consejo de Ministros. El Gobierno está formado por una coalición entre el Partido Socialista de Pedro Sánchez y la plataforma de formaciones de izquierdas Sumar, encabezada por de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Sánchez fue investido presidente la semana pasada gracias a los votos de sus socios de Gobierno así como partidos nacionalistas, regionalistas e independentistas de varias regiones, entre ellos los catalanes de Junts y ERC, quienes exigieron a cambio la aprobación de una ley de amnistía para los condenados por el intento secesionista de 2017.

PAÍSES BAJOS ELECCIONES

Abren los colegios electorales en Países Bajos para unos comicios con resultados abiertos

La Haya (EFE).- Más de 9.800 puntos de votación han abierto sus puertas para los más de 13,3 millones de neerlandeses llamados este miércoles a las urnas para elegir, de entre 26 partidos, a los que formarán la próxima coalición de gobierno. Según una combinación de encuestas, la ultraderecha de Geert Wilders (PVV) obtendrá entre 22 y 28 escaños, acercándose al liberal de derechas VVD, de la polítia turco-neerlandesa Dilan Yeşilgöz, que espera 26-30 escaños. El bloque formado por socialdemócratas (PvdA) y la izquierda verde (GroenLinks), encabezado por el exvicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans, está entre 21-25 escaños, mientras que el democristiano NSC, liderado por Pieter Omtzigt, conseguira entre 19-25 diputados.

CAMERÚN SEPARATISTAS

Al menos nueve muertos y treinta personas secuestradas en un ataque en el oeste de Camerún

Yaundé (EFE).- Al menos nueve personas murieron y treinta fueron tomadas como rehenes este miércoles en un ataque contra un mercado del oeste de Camerún, donde luchan varios grupos rebeldes independentistas, informaron hoy las autoridades locales. "Los asaltantes eran una treintena y procedían de (la región) Noroeste. Las investigaciones continúan y podemos asegurarles que la serenidad ha vuelto a (la localidad de) Bamenyam", señaló el gobernador de la región Oeste, Awa Fonka Augustine, en un comunicado emitido este miércoles.

COREA DEL NORTE SATÉLITE

Corea del Norte dice que su satélite espía ha tomado fotos de bases estadounidense en Guam

Seúl (EFE).- Corea del Norte dice que ha obtenido fotos de la bases militares estadounidenses en la isla de Guam, en el océano Pacífico, tomadas por su primer satélite espía, el cual lanzó en la víspera a bordo de un cohete espacial. A la espera de que Seúl o Washington confirmen que el satélite orbita correctamente, la agencia estatal KCNA informó que el líder norcoreano, Kim Jong-un, vio "fotos de la base aérea de Anderson, del puerto de Apra (donde se sitúa una base naval) y otras zonas de importantes enclaves de las tropas norteamericanas, tomadas desde el cielo sobre la isla Guam, en el Pacífico, y recibidas a las 9.21 (0.21 GMT) del 22 de noviembre". Corea del Sur respondió hoy al lanzamiento de dicho satélite con la suspensión parcial de un acuerdo militar bilateral de 2018, lo que incrementa en otro peldaño la escalada de tensión en la península.

ONU FEMINICIDIO

Casi 89.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el mundo en 2022 por motivos de género

Viena (EFE).- Casi 89.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2022 en todo el mundo por motivos de género, la cifra anual más alta en dos décadas, denuncia un estudio de Naciones Unidas difundido este miércoles en Viena. El estudio "Asesinatos de mujeres y niñas por razones de género (femicidio/feminicidio)" señala que más de la mitad de estos crímenes, unos 48.800, fueron cometidos por miembros de la familia o parejas, lo que destaca la falta de seguridad para mujeres y niñas en sus propios hogares.

EEUU OPENAI

Sam Altman regresará como consejero delegado de OpenAI

Nueva York (EFE).- La empresa de inteligencia artificial OpenAI ha alcanzado un principio de acuerdo para la vuelta de Sam Altman como consejero delegado, con una nueva junta directiva que estará presidida Bret Taylor, junto a Larry Summers y Adam D'Angelo, según anunció en una publicación en X (anteriormente Twitter). Tras conocerse la noticia, Altman aseguró que está "deseando" volver a OpenAI "con la nueva junta y el apoyo de Satya (Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft)" y "construir sobre nuestra sólida asociación con Microsoft". El pasado viernes Altman fue despedido por la creadora de ChatGPT al haber perdido la "confianza" de la junta directiva. En las últimas horas, la mayoría de los trabajadores de OpenAI amenazó con dimitir y seguir a su ex consejero delegado, además de pedir la dimisión de los miembros actuales de la junta. EFE

