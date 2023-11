Mensaje de 2018 de la nueva Miss Universo aviva una venta ambulante de frutas en Nicaragua

San José, 22 nov (EFE).- "Les juro que tiene productos frescos: frutas súper jugosas. Les pido de su ayuda para que le compremos (...) Todo por ayudarnos entre nosotros". Este mensaje, escrito en el 2018 en sus redes sociales por la flamante Miss Universo 2023, la nicaragüense Sheynnis Palacios Cornejo, y referido a 'doña Darling' está empujando ahora el negocio de ventas ambulante de la comerciante..

Se trata de la señora Darling Saraí Cruz Jirón, de 41 años, quien vende frutas frescas, refrescos y frituras, entre otros, en la ciudad de Jinotega, 143 kilómetros en el norte de Managua.

"¡Me ha ido súper bien!" luego de que se divulgara que hace 5 años que la nueva reina universal de belleza pidió comprar sus productos, aseguró la comerciante a la plataforma Mosaico CSI.

El 14 de noviembre de 2018, la ahora Miss Universo, quien es licenciada en comunicación social, publicó en su cuenta de la red social Facebook un mensaje con fotos de la comerciante en la que pedía a sus seguidores comprar a la señora.

"Quiero hablarles de doña Darling. Ella es una vendedora de frutas, películas y frituras (...). Ella me comentaba que las ventas están bajas. Les juro que doña Darling tiene productos frescos: frutas súper jugosas. Les pido de su ayuda para que le compremos, ya sea una naranja o una papaya, una bolsita de tajadas. Lo que sea. Todo por ayudarnos entre nosotros mismos", abogó entonces la belleza nicaragüense.

La elegante joven, hija de una madre soltera y quien junto a su familia materna vendió nacatamales y buñuelos - un postre empalagoso elaborado a base de yuca con cuajada o queso y miel - para ayudarse a pagar sus estudios universitarios, conserva esa publicación y sus seguidores la compartieron en las redes sociales tras su coronación.

"No me imaginaba que ella guardaba esa foto. Me siento orgullosa y agradecida con ella”, contó la comerciante, quien relató que los compradores le dicen que ahora es famosa y también le preguntan cómo es Palacios Cornejo.

A Sheynnis Palacios la recuerda como una persona “humilde” y ahora que es Miss Universo 2023 le aconseja que “cada meta que tenga en su cabeza, se la ponga primero a Dios, y siga adelante, que no se detenga, que sea siempre muy amistosa, respetuosa y amable, así como la conocí”.

La mujer agradeció a Dios y a la "vibra" de la reina de belleza porque esta semana le ha "ido súper bien y creo que vamos a seguir así" en las ventas de sus productos.

La beldad, de 23 años, originaria del municipio de Diriamba, provincia de Carazo (Pacífico), y licenciada en comunicación social de la clausurada jesuita Universidad Centroamericana (UCA), de Managua, donde jugó voleibol, es la primera nicaragüense y centroamericana que gana Miss Universo, cuya edición 2023 se celebró la noche del sábado en El Salvador.

Nacida el 30 de mayo de 2000, Sheynnis Palacios se desempeñaba, antes de su coronación, como conductora y presentadora del programa 'Entiende tu mente', que se transmite en el Canal 11 de la televisión nicaragüense que aborda diferentes temas sobre salud mental, una iniciativa que nació de su experiencia personal en la que aprendió a sobrellevar la ansiedad.

La joven, de 1,80 metros de altura y que se lució durante la pasarela del certamen, considera que la humildad "y aprender a agradecer las pequeñas cosas" como las cualidades y valores que la guían como líder y modelo a seguir para los otros, según la primera pregunta que respondió durante la ceremonia.

Cuando fue preguntada, junto a las otras dos finalistas, de que si pudiera vivir un año en los zapatos de otra mujer, quién sería, Palacios mencionó a la escritora y pensadora inglesa del siglo XVIII, Mary Wollstonecraft (1759-1797) autora de la obra "Vindicación de los derechos de la mujer" a la que considerada una de las pioneras del feminismo.EFE

