Isa Pantoja reacciona a la llamativa ausencia de su madre en los Grammy Latino. ¿No fue o no la invitaron?

A pesar de contar con alguna de las estrellas más rutilantes de la música latina, como Shakira, Maluma, Rosalía, Karol G, Rauw Alejandro o Alejandro Sanz, la ausencia de algunos de los artistas más importantes y veteranos de nuestro país en la primera edición de los Grammy Latinos que se han celebrado en España está dando mucho que hablar. Nombres como el de Julio Iglesias, Raphael, Miguel Bosé o Isabel Pantoja, que a pesar de ser conocidos mundialmente y ser algunos de los cantantes españoles más internacionales, no estuvieron en la gran gala de la música latina el pasado jueves en Sevilla. En el caso de la tonadillera, se especula con dos posibilidades: que estaba en la lista de invitados y no quiso ir por su 'fobia' a salir de Cantora, o que la organización de los Latin Grammy ni siquiera la habría invitado, causando un gran malestar en la viuda de Paquirri, para la que hubiese sido una gran oportunidad para reafirmarse como la estrella que es en un momento en el que protagoniza más titulares por sus graves problemas económicos y por su nula relación con sus hijos que por su carrera musical. Una sonada ausencia sobre la que le hemos preguntado a Isa Pantoja, muy favorecida con nuevo look al estrenar melena y flequillo tipo cortina. Acompañada de Asraf, la hija de la artista ha guardado silencio y ha evitado confesar qué le ha parecido que su madre no estuviese en los Grammy Latino. Sonriente, la tertuliana de 'Vamos a ver' no ha revelado si sabe la causa por la que la folclórica no estuvo en la gala, dejando en el aire si cree que la invitaron y no fue o si, por el contrario, la Academia de la Música se olvidó de ella. Completamente muda Isa tampoco ha querido contarnos si ha tenido algún tipo de acercamiento con su madre en las últimas semanas después de que ni siquiera la llamase antes de su boda con Asraf.