Huawei critica su exclusión en 5G en Costa Rica y espera que el país no se rezague

San José, 21 nov (EFECOM).- El gigante tecnológico chino Huawei criticó este martes su exclusión de los contratos de tecnología 5G en Costa Rica por razones que no son técnicas, algo que podría generarle un rezago al país, pero aseguró que continuará insistiendo en participar.

El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Huawei para América Latina y el Caribe, Marcelo Pino, dijo en una conferencia de prensa en San José que los argumentos que está usando el Gobierno para excluir a Huawei "escapan a argumentos técnicos", aunque prefirió "no especular" acerca de las verdaderas razones.

En agosto pasado el Gobierno de Costa Rica publicó un reglamento en el que establece como requisito que los países de origen de las empresas participantes en licitaciones de tecnología 5G hayan suscrito el Convenio de Budapest sobre lucha contra la ciberdelincuencia. China no ha firmado ese convenio.

El Gobierno afirma que ese es uno de los estándares más altos en ciberseguridad y que el objetivo es proteger mejor al país contra ciberataques como el ocurrido en 2022 que afectó seriamente al Ministerio de Hacienda y al sistema de salud público.

Según Huawei, el Convenio de Budapest se refiere a la persecución de los ciberdelincuentes y no a cuestiones técnicas de ciberseguridad.

"Todo el mundo está migrando a redes 5G. Los actores no somos muchos, somos tres en el mercado internacional y los líderes somos dos, que somos lo que más invertimos en investigación y desarrollo", comentó Pino.

Según el representante de Huawei, bloquear a una empresa afectará más a los usuarios porque habrá menos competencia, menos oferta y los precios subirán.

"No quiero especular si hay acciones políticas detrás de esto pero los hechos indican en que vamos a seguir participando en el concurso. Creemos que Costa Rica se merece continuar el desarrollo tecnológico que está teniendo Latinoamérica y que no se quede atrás porque el próximo paso es la economía digital y si no hay infraestructura en telecomunicaciones el país se va a ver afectado", afirmó.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresa estatal de telecomunicaciones y energía, mantiene abierto un concurso para el desarrollo de redes 5G, en el cual Huawei va a participar aunque esté virtualmente excluida por el requisito del Convenio de Budapest.

La empresa china, que tiene 15 años de presencia en Costa Rica, también expresó su confianza en la neutralidad tecnológica y en las instituciones de Costa Rica, en especial la Sala Constitucional, que debe resolver un recurso de amparo presentado por Huawei el pasado 31 de agosto en el que aboga por "un entorno empresarial justo, seguro y equitativo".

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha negado en varias ocasiones que su posición se enmarque dentro de la creciente competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, pero también ha dicho que trabajará los temas de ciberseguridad con socios como Estados Unidos y la Unión Europea.

En los últimos meses Estados Unidos, que sí es signatario del Convenio de Budapest, ha incrementado su cooperación con Costa Rica en materia de ciberseguridad y este fue uno de los puntos de interés de la visita que realizó el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, a Washington a finales de agosto, donde se reunió con el mandatario estadounidense, Joe Biden. EFECOM

