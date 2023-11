Feministas contrarias a la Ley Trans, "aliviadas" con la marcha de Montero: "Leyes que dañan a mujeres deben derogarse"

La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, compuesta por femnistas abolicionistas de la prostitución y contrarias a la autodeterminación de género recogida en la Ley Trans, han manifestado este miércoles, en declaraciones a Europa Press, su "alivio" por la marcha de la exministra de Igualdad, Irene Montero. "No se siente empatía con quien daña. Por eso, para las feministas, la salida del gobierno de Irene Montero es motivo de alivio. Pero no se trata solo de atemperar. Las leyes que dañan a las mujeres deben ser derogadas", añaden a través de un mensaje en la red social X. Así, la organización ha cargado contra la gestión de Montero, que, a su juicio, "ha levantado un muro entre el movimiento asociativo de mujeres y el Gobierno". En este sentido, indican que su "expectativa" es que esta situación "cambie" y, por ello, le piden a la nueva ministra, Ana Redondo, "que no mantenga ese muro y convoque de manera amplia y urgente al movimiento asociativo de mujeres". Además, destacan que "hay que saber irse de los sitios con un mínimo de dignidad".