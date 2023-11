Fabiola Martínez se desmarca de Bertín Osborne y de todas las últimas informaciones

MADRID, 22 CHANCE) Bertín Osborne lleva de actualidad varios meses. Primero fue el embarazo de Gabriela Guillén, luego el de su hija Claudia y luego la lista de mujeres que dicen haber tenido una relación con él después de su matrimonio con Fabiola Martínez... la última de ellas, la famosa 'M' parece que tuvo contacto con él cuando todavía estaba casado. Él no se ha pronunciado todavía, sus hijas se desmarcan y evitan hablar ante los medios de comunicación sobre su delicada situación y, Fabiola, que se ha mostrado cansada de todas las polémicas en las que se ha visto envuelta en los últimos meses por culpa de su exmarido. Hace unos días y coincidiendo con el testimonio de 'M', Europa Press hablaba en exclusiva con Fabiola, pero esta de manera tajante, marcaba distancias con Bertín y no nos dejaba ni siquiera formular las preguntas al respecto: "No tengo nada que contar de lo que me vais a preguntar". A la exmujer del presentador parecía no importarle que el cantante tuviese una presunta amante durante su matrimonio y con su actitud demostraba querer mantenerse al margan, tal y como ha estado haciendo en los últimos meses. Tras abandonar un restaurante donde se había metido minutos antes, Fabiola dejaba claro ante nuestras cámaras que "no tengo nada que decir" sobre las nuevas informaciones que apuntan a que el cantante habría tenido una relación paralela a su matrimonio.