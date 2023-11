El jefe de la UNRWA denuncia una campaña para "deslegitimarles" y para "deshumanizar" a los palestinos

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha denunciado este martes una campaña para "deslegitimar" al organismo y para "deshumanizar" a los palestinos. "Se está librando una guerra de narrativas para deshumanizar a los palestinos y deslegitimar a la UNRWA. Las inquietantes referencias a los palestinos como 'animales humanos' y los llamamientos a su expulsión de Gaza son intentos de normalizar una retórica vergonzosa y peligrosa", ha declarado Lazzarini durante la comisión consultiva de la UNRWA. "Parece que los extremistas están uniendo sus fuerzas para socavar también a la agencia. Unos acusan a la UNRWA de traicionar al pueblo de Gaza y facilitar el traslado de la población al sur. Otros propagan insidiosas afirmaciones de que nuestras escuelas y empleados enseñan el odio y la violencia", ha agregado. Estas declaraciones hacen referencia a las acusaciones tanto por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre una supuesta complicidad con Israel, y a las de las autoridades israelíes, quienes aseguran que la UNRWA trabaja junto a Hamás. "La agencia no ha escatimado esfuerzos para garantizar que su enseñanza promueve los valores de la ONU (...), ha invertido mucho en la formación de los miembros del personal para que defiendan los principios humanitarios. Todas las supuestas infracciones se investigan y se tratan con prontitud", ha manifestado Lazzarini. En ese sentido, ha afirmado que las supuestas infracciones de unos pocos trabajadores no puede empañar la reputación de un organismo de la ONU que cuenta con más de 28.000 empleados, por lo que ha instado a defender los ideales del organismo y a mitigar el "lenguaje incendiario que afianza la islamofobia y el antisemitismo". "Estos intentos obsesivos de desacreditar el trabajo de la ONU y de su personal son inaceptables y perjudiciales. No podemos aceptar que se manipule una trágica situación humanitaria para hacer avanzar una agenda política", ha aseverado el jefe de la UNRWA.