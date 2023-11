El CTA estudia hacer públicas las conversaciones entre el árbitro y el VAR en determinadas jugadas

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Luis Medina Cantalejo, avanzó este miércoles que el organismo está "dispuesto a dar un paso adelante" y hacer públicos los audios de los diálogos entre el colegiado de campo y la sala VOR, aunque no en jugadas "intrascendentes", al mismo tiempo que se mostró "muy satisfecho" con el nivel de los árbitros españoles en el primer tercio de la temporada. Medina Cantalejo compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, acompañado del director del Proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, y del responsable de la Comisión Técnica del CTA, Alberto Undiano Mallenco. Desde allí, el presidente del estamento arbitral reconoció que la pasada temporada fue "muy complicada", aunque sacó pecho del nivel de los colegiados en este primer tercio de la 2023-2024. "Estamos muy satisfechos con la labor y el rendimiento de los árbitros, desde la imparcialidad y con estadísticas. Son muchas cosas por las que tener que alegrarnos. Ahora mismo, con un margen de mejora, admitiendo que ha habido errores, también ha habido muchísimos aciertos. Estamos contentos con lo que han hecho nuestros árbitros", analizó Medina Cantalejo. En concreto, el dirigente destacó que en este primer tercio de curso "ha habido dos penaltis menos que la temporada anterior", siempre por "decisiones tomadas por los árbitros" y no por el VAR. "Por supuesto, el criterio de que no se piten pequeños contactos en las áreas se ha llevado a rajatabla. Claro que hay errores, pero ha habido un buen desempeño dentro de las áreas", dijo. Y es que se han señalado un total de 44 penaltis por contacto físico y manos y solo un 30% requirió la intervención del VAR, un 9% menos que la pasada campaña. "Las manos no son un problema esta temporada. Ha habido dos manos erróneamente sancionadas por el árbitro de campo y el VAR. Solo se me viene un error manifiesto en Primera. Las instrucciones de que el árbitro tiene que tener la determinación en el área, la zona mas determinante del campo, están funcionando bien", valoró. Sin embargo, las protestas "han subido en jugadores y han bajado en entrenadores", aunque no encuentran "un argumento para saber el porqué". "Los jugadores saben que con las protestas es tolerancia cero, pero seguimos viendo 'mobbing', que tratan de acompañar al árbitro a ver la pantalla y es imposible que sea una zona de tranquilidad... Ha aumentado el número de amonestaciones a jugadores", comentó sobre una de las causas también del aumento del tiempo de descuento, con un promedio de 11minutos y 19 segundos cada partido. Aunque el mayor cambio se ha dado en las rojas por juego brusco grave. A estas alturas, el año pasado se habían enseñado 21 rojas, por las 13 de este curso. Un dato que "refleja que el futbolista es consciente de que tiene que estar atento a este tipo de jugadas", porque los árbitros no han "bajado el listón". "LOS JUGADORES TIENEN QUE RECAPACITAR UN POQUITO" "Los jugadores entiendo que no sé, que tienen que recapacitar un poquito, aunque también es cierto que hay veces que uno va a 2.000 por hora, te juegan la vida y va un tío y te pita un penalti", añadió Medina Cantalejo. Fue entonces cuando el presidente de los árbitros explicó en qué consiste el 'mobbing', "que te rodeen, que te protesten, que te acosen en un momento determinado". Aunque matizó que "de ahí a que el árbitro sufra un problema o una incidencia psicológica te digo que no". "Si alguno tiene algún tipo de problema psicológico, no se podrá dedicar a esto", reiteró. Aunque una de las mayores novedades comentadas por Medina Cantalejo fue la posibilidad en el futuro de hacer públicos los audios del VAR, aunque con condiciones, para demostrar que son "absolutamente transparentes". "Nosotros hicimos una propuesta de que escucharais directamente el audio en el que hablaba el árbitro de campo con el árbitro del VOR", reveló, aunque esto no casaba con la normativa del International Football Association Board (IFAB), que antes decía que "el audio se podía utilizar para la formación". "Ha habido una modificación que dice para la formación y la información y dijimos pues si es para la información, aquí tenemos la articulación para poder hacerlo. Pero luego es cierto que está terminantemente prohibido hacerlo en vivo", lamentó. Aunque ya se han reunido con LaLiga para estudiar cómo introducirlo y "dar un paso adelante" con el objetivo de "aclarar" las decisiones arbitrales "cruciales". "No vamos a sacar un saque de banda intrascendente. En no mucho tiempo vamos a dar la información, pero hay muchos flecos, sobre todo técnicos. Pero sí estamos dispuestos a dar un paso adelante y no estar metidos aquí en la casa", comentó. Una iniciativa dentro del "talante negociador y conciliador" desde que Pedro Rocha se hizo cargo de la Comisión Gestora, todo para "mejorar la imagen del arbitraje". "Estamos intentando por todos los medios que diferentes instituciones participen en esta causa, que no sólo es nuestra", advirtió. Así, Medina Cantalejo defendió el papel del VAR, insistiendo en que "no es la panacea". "Proponer es fácil, barato, llevamos ya siete años. Y va a seguir. Y yo que tengo contacto con Howard Webb, tienen problemas en Inglaterra, con Gianluca Rocchi, lo tienen en Italia, lo tienen todo el mundo. Si alguien tiene una solución mágica para ayudar a mejorarlo, las puertas están abiertas. Formamos a colegiados en activo cada día de a semana", afirmó sobre una herramienta que ha realizado 52 revisiones, una cada 2 partidos y medio.