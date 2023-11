Bruselas multa a Rabobank con 26,6 millones por distorsionar el mercado de bonos

La Comisión Europea ha multado este miércoles a la multinacional financiera radicada en Países Bajos Rabobank con 26,6 millones de euros por participar en un cártel relativo a la negociación de determinados bonos denominados en euros, junto con el Deutsche Bank. No obstante, Bruselas no ha impuesto una sanción económica al Deutsche Bank, ya que cooperó con la Comisión en el marco del programa de clemencia y, por tanto, recibió plena inmunidad frente a las multas por revelar el cártel, evitando así una multa de casi 156 millones de euros. "Multamos a Rabobank por confabularse con el Deutsche Bank para distorsionar la competencia en la negociación de determinados bonos denominados en euros", ha señalado el comisario europeo responsable de Competencia, Didier Reynders, que ha advertido de que la Comisión seguirá "atenta y comprometida" para preservar la competencia efectiva en los mercados financieros. Los productos afectados por el cártel son los bonos SSA denominados en euros --bonos suprasoberanos, soberanos extranjeros y subsoberanos o de agencia-- y bonos garantizados por el gobierno negociados en el Espacio Económico Europeo (EEE). La investigación de la Comisión reveló que entre 2006 y 2016 los dos bancos, a través de algunos de sus operadores, intercambiaron información comercial sensible y coordinaron sus estrategias comerciales y de fijación de precios. Las entidades operaron en la mesa de bonos SSA del Deutsche Bank en Frankfurt y en la mesa de bonos de grado de inversión de Rabobank en Londres y utilizaron correos electrónicos, mensajes instantáneos y salas de chat en línea de 'Bloomberg' para intercambiar información sobre precios; volúmenes; estrategias y posiciones comerciales actuales y futuras; identidades de las contrapartes y sus requisitos para la compra o venta de bonos. Los comerciantes ajustaron sus niveles de precios y estrategias comerciales en función de estos intercambios incluyendo, entre otras, la coordinación de los precios que se ofrecerán y mostrarán en las pantallas de Bloomberg AllQ (todas las cotizaciones de bonos), que es una plataforma de negociación electrónica entre comerciantes y clientes, y advertencias mutuas cuando el precio indicativo del otro banco en pantalla era demasiado bajo o demasiado alto.