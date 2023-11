(AMP.)Reynders avisa de que el examen de la amnistía no concluirá hasta que la ley sea adoptada en su forma definitiva

La Comisión Europea examina "muy cuidadosamente" la propuesta de ley de amnistía que el PSOE ha pactado con ERC y Junts para asegurar la investidura de Pedro Sánchez, según ha dicho este miércoles el comisario de Justicia, Dider Reynders, para comprobar si respeta los valores y leyes de la Unión Europea. "Puedo asegurarles que la Comisión seguirá ocupándose de esta cuestión y estará atenta a su desarrollo", ha afirmado Reynders al inicio del debate sobre las amenazas para el Estado de derecho en España que se ha celebrado en el pleno del Parlamento Europeo y al que han asistido menos de un centenar de eurodiputados. El comisario ha aclarado que los servicios comunitarios continúan analizando la ley remitida por el Gobierno por lo que no hay aún un dictamen legal formal, pero ha insistido en que tal examen se va a realizar "muy cuidadosamente, de manera independiente y objetiva". Reynders ha informado de sus últimos contactos con las autoridades españolas a raíz de "numerosas cartas" expresando la "preocupación" de ciudadanos y organizaciones en España por la ley de amnistía y la creación de comisiones parlamentarias específicas. El ministro de Presidencia --ahora también de Justicia--, Félix Bolaños, tiene previsto viajar próximamente a Bruselas para tratar de ello con el comisario, quien ha dicho que entre las principales preocupaciones recibidas desde España apuntan a la separación de poderes, el Estado de derecho y disposiciones de la normativa europea en materia de lucha contra la corrupción, terrorismo y protección de los intereses financieros de la UE. Al cierre del debate, Reynders ha querido aclarar que "el debate y el análisis va a ocurrir en primer lugar en España, en el marco constitucional español", pero también ha avisado de que la Comisión Europea, en tanto que guardiana de los Tratados "debe actuar" para verificar su compatibilidad con el derecho comunitario, en especial respecto al respeto de los valores fundamentales de la UE y el derecho penal (en referencia a delitos de terrorismo y que atenten a los intereses financieros de la UE). Por ello, ha dicho, los servicios jurídicos comunitarios terminarán su análisis "cuando el texto final sea adoptado por el Parlamento español" y haya incorporado las eventuales enmiendas que otros grupos promuevan durante la tramitación de la ley, por ejemplo aspectos que puedan "traducirse del acuerdo" de gobierno con Junts y ERC y que Bruselas es consciente de que no han sido trasladados a la propuesta de ley que ha sido registrada por el PSOE en el Congreso. URGENCIA POR DESBLOQUEAR EL CGPJ El que fuera exministro de Justicia en Bélgica también ha recordado que la posición del Ejecutivo comunitario respecto a la situación política en Cataluña se mantiene invariable porque lo considera una cuestión de política nacional que debe resolver España dentro de su orden constitucional. Con todo, Reynders ha recordado que Bruselas realiza una evaluación anual de la situación del Estado de derecho en todos los Estados miembro y, desde hace dos años, presenta recomendaciones específicas para cada país que, en el caso de España, se centran en la urgencia de desbloquear la renovación el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por eso Reynders ha lamentado que no se haya avanzado en esta cuestión a pesar de la "urgencia" por renovar el CGPJ y reformar el sistema de elección de sus vocales y ha reiterado su llamamiento a "todas las partes" para que "tomen las acciones necesarias" que corregir la situación. Aún así, el comisario ha dicho que el Ejecutivo comunitario "aprecia la voluntad de las autoridades españolas de tener un diálogo" con Bruselas sobre las reformas pendientes y señaladas en el informe anual sobre Estado de derecho, al tiempo que ha insistido en la "importancia de llevar a cabo todas las reformas pendientes y hacerlo de manera concreta". Todo ello, ha concluido, será tenido en cuenta por la Comisión en su preparación de la edición de 2024 del informe anual prevista para el próximo verano.