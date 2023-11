Al menos seis palestinos muertos, cuatro de ellos milicianos, en ataques israelíes en Cisjordania

Al menos seis palestinos, cuatro de ellos milicianos, han muerto este miércoles de madrugada en diferentes operaciones del Ejército de Israel en Cisjordania. El fallecimiento de Abdel Rahman Majd, de 30 años, ha sido confirmado por las autoridades sanitarias tras su traslado al hospital, según ha publicado la agencia de noticias palestina Wafa. Majd se encontraba trabajando como conductor de un vehículo público en el pueblo de Azzun, al este de Qalqilya, cuando fue alcanzado por disparos; además, las tropas israelíes han detenido a un palestino cuando se encontraba dentro de una ambulancia, ha informado el diario 'Filastín' en su canal de Telegram. En Tulkarem, otros cinco palestinos, al menos cuatro de ellos milicianos, han muerto tras el ataque de un dron, aunque el citado medio no ha especificado el grupo armado al que pertenecían. Las autoridades sanitarias no han confirmado sus fallecimientos ya que, según fuentes locales, los militares israelíes han asediado el hospital de la ciudad. Los militares habrían rodeado el hospital especializado Al Israa, irrumpido en el patio de urgencias del hospital Thabet y registrado las ambulancias que transportaban a los heridos, obstruyendo a los servicios de emergencias, relata la agencia de noticias palestina Wafa. Poco antes, el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha expresado su preocupación por el "peligroso deterioro" de la situación en Cisjordania y en Jerusalén Este por un nivel de violencia "no visto en los últimos 15 años". "El miedo y la ansiedad crecen entre los palestinos, que cada vez son más objeto de acoso y violencia, se les prohíbe trabajar y se les niega la libre circulación", ha declarado Lazzarini durante la comisión consultiva de la UNRWA. "Las fuerzas israelíes realizan incursiones diarias en los campos de refugiados, con hasta 40 incursiones al día. El aumento de los ataques de los colonos y las restricciones a la circulación han desplazado a más de 1.000 personas en Cisjordania desde el 7 de octubre", ha agregado el comisionado. HRW: "MIENTRAS UN INCENDIO ARRASA GAZA, CISJORDANIA ARDE LENTAMENTE" La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado el aumento de la violencia en Cisjordania, donde se han ascendido los asesinatos, las detenciones administrativas y la violencia de los colonos, desde el 7 de octubre, pese a que "esa represión ya estaba en su punto máximo desde antes" de la incursión de Hamás en territorio israelí. "Mientras un incendio arrasa Gaza, Cisjordania arde lentamente", ha manifestado el director para Israel y Palestina de HRW, Omar Shakir, que ha apuntado a que la impunidad "alimenta la violencia de los colonos" que "sirve como una importante herramienta informal en manos del Estado para apoderarse de más y más tierras en Cisjordania". Shakir ha denunciado que "estos abusos forman parte de los crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución cometidos por las autoridades israelíes", tal y como han documentado varias organizaciones de Derechos Humanos. "Las raíces de la violencia en Israel-Palestina son múltiples y profundas; poner fin a la violencia exige desmantelar los sistemas de opresión que la alimentan, también en Cisjordania", ha concluido. Las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Cisjordania se han intensificado desde la incursión del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el pasado 7 de octubre que se saldó con más de 1.200 muertos y 240 rehenes; los ataques del Ejército y de los colonos en Cisjordania han dejado ya más de 200 palestinos muertos (52 niños) desde entonces, mientras que en la Franja de Gaza la cifra supera los 14.100 fallecidos.