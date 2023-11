1-0. Ecuador sigue escalando posiciones en las eliminatorias y agrava la crisis de Chile

Quito, 21 nov (EFE).- La selección de Ecuador siguió escalando este martes en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 al ganar por 1-0 a Chile, que vio su crisis agravada y tendrá que recomponerse con un nuevo técnico con miras a mejorar su rendimiento el próximo año.

Con el solitario gol de Ángel Mena en el primer tiempo, la Tri disipó en parte las críticas que habían aflorado contra el seleccionador, el español Félix Sánchez, porque al final terminó sufriendo en exceso para obtener un triunfo que amargó el debut de Nicolás Córdova como seleccionador interino de Chile.

Ecuador cerró así la sexta fecha de las eliminatorias con 11 puntos de 18 posibles, aunque en su casillero solo figuran 8 por haber iniciado el proceso con -3 unidades por la sanción del caso Byron Castillo, nacido de una demanda de Chile, que con esta derrota se quedó con 5 puntos, fuera de la zona de clasificación para la Copa del Mundo.

La Roja salió decidida a contener la embestida de la Tri y trató de interrumpir el juego local con numerosas faltas y una salida rápida para buscar la espalda de la defensa ecuatoriana, pero apenas pudo generar peligro en el área rival en el primer tiempo, mientras que el equipo local llevó la iniciativa del partido.

El primer aviso lo dio Ecuador a los 11 minutos con un disparo de Kevin Rodríguez que el arquero visitante Brayan Cortés envió a córner.

Sin embargo, los locales no perdonaron en la siguiente, cuando Kendry Páez recibió el balón en la frontal del área y armó un potente disparo raso que Cortés alcanzó a despejar, pero ahí llegó Ángel Mena para cazar el rechace del arquero y hacer el único gol del encuentro.

Con ese tanto, Mena demostró que el seleccionador de Ecuador, el español Félix Sánchez, había acertado al incluirlo en el once titular, como también lo hizo con William Pacho, defensa central que actuó de lateral izquierdo y que cumplió con creces, para sorpresa de muchos.

Casi todo el juego ofensivo de Chile se inclinó por la banda derecha pero nunca logró generar superioridad.

Después del entretiempo, el combinado local se volcó sin éxito en la búsqueda del segundo gol que dejase sentenciado el partido.

Primero, un defensa chileno sacó casi sobre la línea de gol un remate de Jhojan Julio, que acababa de ingresar en lugar de Junior Sornoza, e instantes después un disparo de Moisés Caicedo fue desviado por Cortés lo suficiente para que no acabase en la red.

En la recta final el partido se abrió porque Chile adelantó líneas, tuvo contraataques con Ben Brereton y Alexis Sánchez que no supo concretar y su ocasión más clara fue un remate de cabeza del delantero del Villarreal en el minuto 89 que se estrelló en el poste.

A su vez, el ecuatoriano Rodríguez también envió un balón al palo en un disparo de larga distancia, pero no era su noche por mucho que buscó el gol. Pese a que los dos equipos pusieron todo para anotar, ya no hubo variación en el marcador, que resultó corto para los locales.

- Ficha técnica:

1. Ecuador: Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, Robert Arboleda, William Pacho; Ángel Mena (m.74, Joao Ortiz), Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Junior Sornoza (m.56, Jhojan Julio); Kendry Páez (m.82, Alan Franco) y Kevin Rodríguez (m.83, Leonardo Campana).

Seleccionador: Félix Sánchez.

0. Chile: Brayan Cortés; Matías Catalán, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Felipe Loyola (m.55, Víctor Dávila), Erick Pulgar (m.70, César Pérez), Marcelino Núñez (m.79, Darío Osorío), Rodrigo Echeverría (m.79, Vicente Pizarro); Alexander Aravena (m.55, Ben Brereton) y Alexis Sánchez.

Seleccionador: Nicolás Córdova.

Goles: 1-0, m.21: Ángel Mena.

Árbitro: el brasileño Anderson Daronco amonestó a Torres (m.36), Pulgar (m.44), Preciado (m.61), Echeverría (m.61)

Incidencias: partido de la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, ante unos 38.000 espectadores.

Fernando Gimeno

Quito, 21 nov (EFE).- El seleccionador interino de Chile, Nicolás Córdova, evitó perfilarse como candidato para hacerse cargo definitivamente de La Roja y deseó que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decida "lo mejor" para el equipo de cara al año que viene, luego de la salida del técnico argentino Eduardo Berizzo.

Tras caer derrotado por 1-0 ante Ecuador en Quito en la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, Córdova recordó que fue contratado por la federación chilena para hacer un proyecto integral con las selecciones inferiores.

"Yo soy funcionario de la Federación, trabajo para la Federación. Mi objetivo fue venir hacer un proyecto con las selecciones de juveniles, que ya empezó y estamos muy contentos, sobre todo con la acogida de los clubes, y creo que hay que darle continuidad a eso", comentó Córdova.

"No me ha cambiado absolutamente nada. Volvemos a Chile y el lunes empiezo a entrar con la sub-20. Sé que ha sido un paréntesis. Todo lo que pase después no depende de mí y espero que sepan tomar la mejor decisión", añadió.

El técnico chileno sostuvo que "es demasiado importante que los clubes trabajen junto a la selección y eso es lo que vamos a tratar de hacer, tiene que haber una conexión mucho más fuerte".

Sobre la derrota contra Ecuador, Córdova reconoció que el resultado le dejó "un sabor amargo" porque consideró que podían haberse llevado algún punto porque su equipo gozó de grandes oportunidades para empatar el encuentro, sobre todo un remate de cabeza al palo de Ben Brereton.

Sin embargo, no quiso limitarse a solo a los merecimientos "porque en el fútbol no hay merecimientos, y el que hace los goles se lleva los puntos".

"Las que tuvimos claras nosotros, nos las metimos", apostilló.

Córdova apuntó que "los chicos compitieron en un nivel muy alto pero los mejores jugadores de Ecuador están en un nivel mundial".

"Eso no lo podemos desconocer, Necesitamos imperiosamente un proceso", insistió el entrenador interino.

"Ellos son un muy buen equipo. Ha hecho un proceso extraordinario. Veo lo que es Ecuador hoy en día y creo es lo que fue Chile en 2007 o 2010 cuando nuestros jugadores iban a jugar a los clubes más importantes", agregó.

Sobre las críticas de Alexis Sánchez en la previa del partido a las instalaciones de Pinto Durán donde deben entrenar Córdova consideró que "efectivamente Pinto Durán quedó chico, se ha ido avanzando pero no es lo suficiente y se debería ir a un salto cualitativo".