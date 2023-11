Tonino desvela cómo se encuentra Shakira tras su controvertido pacto con la Fiscalía

Sus hijos Milan y Sasha, y su deseo de pasar página y centrarse en su familia y en su carrera musical han pesado mucho en la decisión de Shakira de pactar con la Fiscalía, admitir su culpabilidad en los delitos de fraude fiscal de los que le acusaba la Agencia Tributaria, y poner fin al proceso judicial que le ha quitado el sueño en los últimos cinco años. A pesar de que tanto la artista como sus abogados estaban convencidos de poder demostrar su inocencia, finalmente han optado por un acuerdo de conformidad por el que la colombiana ha sido condenada a 3 años de prisión que no cumplirá a cambio de pagar 432.000 euros, y al pago de una multa de 7,3 millones de euros. Tras asistir al Palacio Superior de Justicia de Barcelona para comunicar este acuerdo al magistrado, Shakira regresaba al que fue su hogar con Gerard Piqué en Esplugues de Llobregat sin hacer declaraciones. Y a pesar de que se especulaba que sería este mismo lunes cuando la cantante abandonaría nuestro país para regresar a Miami, finalmente no ha sido así. Ultimando los detalles de su viaje, la colombiana no se ha dejado ver en las últimas horas, aunque los movimientos en su casa han sido constantes. Además de varios fans que se han acercado al lugar para mostrarle su apoyo incondicional en estos momentos, dos de sus personas de confianza, Tonino y su niñera Lily Melgal han entrado y salido varias veces de la residencia para cumplir con varias gestiones pendientes antes de dejar España. Mientras que la protagonista de la última canción de Shakira, 'El Jefe', no ha hecho declaraciones sobre cómo se encuentra la cantante, su hermano sí ha revelado que está "todo bien" tras su pacto con la Fiscalía. Sin embargo, y parco en palabras como de costumbre, Tonino ha dejado en el aire si es cierto que la relación con Piqué ha mejorado, y cuándo regresarán a Miami.