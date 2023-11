Steve Wozniak reaparece en público en Ecuador luego de haber sido hospitalizado en México

Quito, 21 nov (EFE).- El cofundador de Apple, Steve Wozniak, reapareció este martes en público al participar en una conferencia sobre emprendimiento e innovación, apenas dos semanas después de haber sido hospitalizado de emergencia en México producto de un pequeño accidente cerebrovascular isquémico.

Sin hacer ninguna mención a ese percance, Wozniak conversó ante una audiencia de más de 500 personas sobre sus orígenes como ingeniero electrónico y los primeros pasos de Apple, así como sus diferencias con el difunto Steve Jobs y sus opiniones sobre la evolución de la inteligencia artificial.

En su intervención en el 'Next Century Summit' con el que Banco Guayaquil celebró los 100 años de su fundación, Wozniak regresó a Latinoamérica tras haber permanecido en buen estado en su domicilio en Estados Unidos luego de haber recibido el alta médica en México.

El estadounidense comentó que las inteligencias artificiales son el mejor buscador que existen en la red, pero que todavía tienen mucho de artificial y poco de inteligencia porque "la IA no piensa, solo saca cosas de otros lados y las pone en un buen lugar".

"Son demasiado aburridas y planas y no se siente como escrito por un humano. No piensa, no tiene emociones y no tiene nada de eso. Algún día tal vez, pero es una buena herramienta que podemos usar para hacer un trabajo de mejor manera y de forma más completa", señaló Wozniak.

El desarrollador de tecnología incidió en la necesidad de tener una buena regulación sobre las inteligencias artificiales para tener la garantía de que se precise cuando se ha utilizado una, por ejemplo, en un trabajo académico.

"Lo que me emociona es que la tecnología mejora cada vez cada año, especialmente las computadoras. La IA es la ventaja última de llevar a las computadoras a que aprendan más y sean mejores", añadió.

Wozniak también repasó sus primeros pasos como ingeniero electrónico y sobre todo sus diferentes visiones que tenía con Steve Jobs, al que definió como una persona que buscaba la forma de hacer dinero con los sistemas y computadoras que desarrollaba porque su intención era la de ser exitoso y marcar época.

"Jobs no tenía una capacitación técnica. No sabía nada de computadores, software o hardware ni cómo se construyen", señaló Wozniak sobre quien fue su compañero.

Recordó que el proyecto que tenían de primera computadora persona, la Apple I, fue rechazado hasta cinco veces primero por Hewlett-Packard, compañía en la que trabajaba a gusto haciendo diseños, hasta que comenzaron a venderlo por su cuenta.

Wozniak elogió su carisma y la facilidad para vender las computadoras personales que él diseñaba como la Apple II, pero también lamentó los fracasos que suponía otras computadoras donde Jobs buscaba ser más partícipe de su creación como la Apple III o la Macintosh.

"Era muy carismático en su comunicación, muy bueno, sabía vender muy bien la Apple II, pero todo lo que él creaba fracasaba", señaló.

Asimismo, se refirió a la visión de Jobs de hacer sistemas operativos cerrados que no pudiesen ser mejorados por otros usuarios y 'hardware' que no era completo por sí solo y que requería de otros elementos para expandirlo para que fuesen completamente funcionales.

"No entendía ese mundo de las computadoras. La forma de hacerlo (que él quería) era un producto cerrado que no era completo por sí solo. Ese era su enfoque. Apple ha terminado siendo una arena muy cerrada últimamente", comentó.

"No puedo decir que me opongo, pero hay lugares donde se puede hacer cosas de forma abierta y no perder dinero, con gente creativa mejorando tu producto para hacerlo mejor", concluyó.

En la conversación con Wozniak también participó el vicepresidente de Transformación de Banco Guayaquil, Jorge Hurtado, y estuvo precedida de una conferencia de la líder en crecimiento en innovación en ventas Tiffani Nova, con una ponencia titulada 'Prepare su negocio para el futuro y el crecimiento de sus ingresos'.