Serbia declara persona 'non grata' a un diplomático de Croacia

El Ministerio de Exteriores de Serbia ha anunciado este lunes que ha declarado persona 'non grata' a Hrvoj Snajder, primer secretario de la Embajada de Croacia, alegando que ha cometido una violación grave de la Convención de Viena, tratado internacional que regula las relaciones diplomáticas. Según un comunicado, el diplomático, "durante su actividad profesional en la República de Serbia, se ha apartado flagrantemente del marco de las normas diplomáticas, violando el convenio antes mencionado", por lo que las autoridades serbias han entregado una nota diplomática al embajador croata, Hidayet Biscevic. "Lamentamos las acciones del diplomático antes mencionado en el último período, que no contribuyen a la mejora de las relaciones bilaterales entre la República de Serbia y la República de Croacia, la cooperación de buena vecindad y el aumento general del nivel de paz y estabilidad en la región", se lee en la misiva. Belgrado, que no ha dado más detalles sobre la razón de la medida, ha concluido que espera que ambos países trabajen de forma conjunta "para construir la confianza mutua, con el objetivo de lograr un futuro europeo común".