Miércoles 22 de noviembre de 2023

Madrid, 21 nov (EFE).-

.-Kiev/Moscú - Ucrania confía en recibir en diciembre el visto bueno de la UE para el inicio de negociaciones de ingreso en el bloque, mientras se prepara para un largo invierno en el campo de batalla. (foto)(vídeo)

.-La Haya (Países Bajos).- Unos 13,3 millones de neerlandeses están llamado este miércoles a las urnas para elegir a los grupos políticos que formarán la próxima coalición de gobierno, en unas elecciones que ponen fin a 13 años de legislaturas consecutivas del liberal Mark Rutte. (foto)(vídeo)

.-Madrid (España).- Primera reunión del nuevo gobierno de coalición de Pedro Sánchez. (foto)(vídeo)

.-Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo debate sobre la ley de amnistía que tramita el Congreso español para los separatistas catalanes, en una sesión solicitada por los grupos europeos de PP, Ciudadanos y Vox, y en la que está previsto que se pronuncie el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders. (foto)(vídeo)

.-Bruselas (Bélgica).- Declaraciones del presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, a su llegada al Comité de las Regiones para presentar la visión a largo plazo para las zonas rurales en la comisión ENVE. (vídeo)

.-Brasilia (Brasil).- I reunión suramericana de diálogo entre Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, cuyo objetivo es fomentar la paz y la cooperación. (foto)(vídeo)

.-Pekín (China).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, se reúne con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien posteriormente encabeza la firma de varios acuerdos bilaterales. (vídeo)

.-Milán (Italia).- Sesenta obras entre óleos y dibujos de uno de las temáticas menos conocidas de Fernando Botero, su relación con lo eterno y con la religión, forman parte de la primera exposición póstuma del gran artista colombiano, que se inaugura en el Museo Permanente de Milán. (foto)(vídeo)

.-Bruselas (Bélgica).- Exposición de Gonzalo Orquín “Being Human-The sea at night is too big”, que presenta una serie de pinturas que exploran las realidades de los migrantes y refugiados que intentan llegar a Europa. (vídeo)

.-Washington (EE.UU.).- Pavos veganos, cena con amigos en lugar de con la familia y reflexiones sobre el origen colonialista de la fiesta: Los estadounidenses se preparan para su gran celebración del año, Acción de Gracias, un encuentro en el que sigue prevaleciendo la tradición aunque cada vez cuente con más alternativas. (foto)(vídeo)

.-Bogotá (Colombia).- Un 2 de diciembre de 1993 fue abatido el narcotraficante más buscado de la historia colombiana, Pablo Escobar, tras una frenética búsqueda de un año y medio. Treinta años después, el general Óscar Naranjo recuerda cómo se vivió la persecución de "la mente criminal más poderosa que ha habido en Colombia". (foto)(vídeo)

.-Buenos Aires (Argentina).- El instituto de estadísticas de Argentina publica el índice de actividad económica de septiembre, después de que en agosto experimentase un ascenso del 1,3 % respecto al mes anterior. (vídeo)

.-Berlín (Alemania).- El canciller alemán, Olaf Scholz, y la primera ministra italiana, Georgia Meloni, celebran una reunión bilateral y ofrecen una rueda de prensa conjunta. (foto)(vídeo)

.-Tegucigalpa (Honduras).- Expertos debaten en un foro las acciones pendientes que tiene Honduras para instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad (CIcih), con apoyo de Naciones Unidas. (vídeo)

.-Ciudad de Guatemala.- Un juzgado de Guatemala decidirá este martes si la excandidata a diputada del Movimiento Semilla, Marcela Blanco, y cuatro personas más son ligadas a proceso por un supuesto caso de daños contra el patrimonio de la universidad estatal del país centroamericano. (foto)(vídeo)

.-San José (Costa Rica).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, lleva a cabo la audiencia por una demanda contra el Estado de El Salvador por la presunta responsabilidad de agentes estatales en la desaparición forzada, en 1982, de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, una colaboradora de una organización cristiana que las autoridades de la época calificaban como subversiva. (foto)(vídeo)

.-Huancayo (Perú).- La madre de Brian y Lucía mira el cielo gris con la esperanza de que las lluvias lleguen para quedarse y no ocurra como el año pasado, en el que las sequías incrementadas por El Niño malograron la mitad de su cosecha. Algo que cada vez es más común en las comunidad altoandinas peruanas y que afecta directamente a los niños. (foto)(vídeo)

.-Miami (EE.UU.).- En la costa oeste de Florida, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Tampa, se erige Babcock Ranch, una comunidad que genera su energía con paneles solares, gestiona el agua con un sistema fluvial y sus viviendas están preparadas para resistir a los huracanes más poderosos. (foto)(vídeo)

