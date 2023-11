Los ministros del Gobierno de Sánchez reciben hoy las carteras con sus nuevas competencias

Los ministros anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirán este martes 21 de noviembre las nuevas competencias de sus carteras de manos de sus antecesores, siguiendo el habitual acto simbólico que se desarrolla al inicio de los Ejecutivos y una vez que hayan jurado o prometido su cargo ante el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. En concreto, el hasta ahora ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, recibirá la cartera de Justicia de mano de la ministra saliente Pilar Llop a las 12.00 horas en el Palacio del Parcent, según ha informado Justicia. Posteriormente, traspasa la cartera de Memoria Democrática al nuevo ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en un acto en la sede de la Delegación de Gobierno de Madrid que contará además con Isabel Rodríguez. Tras el anuncio de este lunes, Bolaños se convierte en 'superministro' al asumir también la cartera de Justicia en plena protesta judicial, un Ministerio del que no es del todo ajeno porque ha estado al frente de las principales negociaciones que afectan a este departamento, como la última tentativa de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la consumada renovación parcial del Tribunal Constitucional (TC). Por su parte, la ministra Pilar Alegría recibirá la cartera de Deporte de manos de Miquel Iceta y la Portavocía del Gobierno de manos de la ministra Isabel Rodríguez, en un acto que tendrá lugar a las 12.30 horas en el hall del Ministerio de Educación. De este modo, Alegría mantendrá la cartera de Educación y Formación Profesional en la nueva legislatura y, además, absorberá la competencia de Deportes que antes estaba en el Ministerio de Cultura. Asimismo, ha sido premiada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encargándole la Portavocía del Ejecutivo. Media hora más tarde, a las 13.00 horas, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, recibirá la cartera de Universidades de manos del hasta ahora ministro Joan Subirats, en un acto que tendrá lugar en el salón de actos del Ministerio. La socialista Morant continuará en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez como ministra de Ciencia e Innovación y asumirá además la cartera de Universidades, hasta ahora en manos de la cuota de Unidas Podemos. Recibirá sus nuevas competencias en un acto junto al ministro saliente, Joan Subirats. Ambos departamentos llevan separados casi cuatro años, desde que Manuel Castells se hiciera cargo del Ministerio de Universidades en enero de 2020. No obstante, a excepción de estos últimos cuatro años, el Ministerio de Universidades no ha existido en las últimas décadas, ya que desapareció en 1981 y, desde entonces, había estado integrado en Educación o Ciencia. También este martes, el hasta ahora ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, traspasará sus competencias a Elma Saiz, en un acto que se celebrará en el salón de actos del Ministerio a las 12.15 horas. Además, la nueva ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, recibirá la cartera de este Departamento de manos de Irene Montero, que sale del Ejecutivo en la nueva legislatura, en un acto que se celebrará a las 11.30 en el Ministerio. Por su parte, el nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, acudirá a la 13.30 al salón de actos del Ministerio de Cultura y Deporte para participar en el acto simbólico del traspaso de cartera junto al ministro saliente, Miquel Iceta. El Ministerio de Cultura contará con una secretaría de Estado cinco años después de que Fernando Benzo --bajo el mandato del PP-- ocupase este departamento por última vez. La Secretaría de Estado cultural tuvo su protagonismo en la última legislatura del PP, ya que el ministerio en el que se englobaba Cultura compartía departamento con Educación y Deporte. En ese tramo de 2011 a 2018 ocuparon el puesto José María Lassalle y Fernando Benzo. Con la llegada del PSOE al Gobierno, ha sido el Ministerio de Cultura y Deporte el que asumía esas funciones. Además, el departamento de Urtasun contará con tres direcciones generales: una dedicada al Libro, cómic y la lectura, otra de Industrias culturales y propiedad intelectual y otra de Patrimonio cultural y Bellas Artes. Por su parte, la hasta ahora ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, traspasarán este martes su cartera al nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en un acto que tendrá lugar a las 12.45 horas en el Ministerio de Derechos Sociales. En el nuevo organigrama, el Ministerio de Derechos Sociales tendrá a su secretario de Estado de Derechos Sociales y Agenda 2030, mientras que Consumo, que en el anterior mandato fue elevado a rango de Ministerio bajo la dirección de Alberto Garzón, queda rebajada a secretaría general. Por otro lado, este departamento contará con cuatro direcciones generales: Familia y Servicios sociales, Discapacidad, Agenda 2030 y Derechos de los animales, a los que se suma el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). De igual forma, la nueva cartera de Juventud e Infancia, que ostentará la portavoz de IU, Sira Rego, también dispondrá de una secretaría de Estado homónima, además de una dirección general de Infancia y el Instituto de la Juventud. Respecto a Sanidad, José Manuel Miñones traspasará las competencias a la nueva ministra del rango, la líder de Más Madrid, Mónica García, a las 12.15 horas en la sede del Ministerio MINISTERIOS ECONÓMICOS También el hasta ahora ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dejará este puesto para asumir la cartera de Transformación Digital de manos de Nadia Calviño en el salón de actos del Ministerio a las 11.15 horas. Así, Calviño, a su vez, continúa al frente de la vicepresidencia primera y Economía asumiendo también las carteras de Comercio y Empresa que le traspasará Héctor Gómez a las 11.45 horas, quien a su vez entregará las competencias de Industria al exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu (12.00 horas). También la ministra Raquel Sánchez cederá sus carteras al nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, y a la nueva ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en un acto que comenzará a las 11.00 horas en la sede ministerial. Asimismo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene sus cargos y tomará posesión este martes a las 11.00 horas en la sede del Ministerio.