Israel vuelve a atacar posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha vuelto a atacar este martes posiciones del partido-milicia libanés Hezbolá y ha procedido a lanzar varios misiles antitanque contra zonas del sur de Líbano a medida que avanzan los intercambios de fuego a ambos lados de la frontera. "Aviones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado y atacado hace poco tres escuadrones antitanque en la zona fronteriza libanesa. Además, aviones de combate han atacado varios objetivos terroristas de la organización Hezbolá, incluida infraestructura militar", han indicado las fuerzas israelíes en un mensaje difundido a través de X, antes conocida como Twitter. Así, han denunciado el lanzamiento desde Líbano de un proyectil de mortero contra un puesto de control del Ejército de Israel en la frontera, si bien han descartado de momento la presencia de víctimas y heridos. El ataque se ha producido en respuesta a los lanzamientos realizados desde la zona contra posiciones del Ejército en el norte de Israel, una situación que se ha venido repitiendo durante las últimas semanas. Este mismo martes, varios proyectiles han caído sobre la ciudad de Metula, en el norte de Israel, por lo que el Ejército ha abierto fuego de artillería. El alcalde de Metula, David Azoulay, ha lamentado que las inmediaciones de la localidad se encuentren "vacías" debido a la amenaza de Hezbolá y ha pedido que se establezca también una "zona de seguridad" de entre cuatro y cinco kilómetros al norte de la frontera, según informaciones del diario 'The Times of Israel'. "Nos dicen que el líder de Hezbolá (Hasán Nasrala) no empezará una guerra, pero ya estamos en guerra", ha afirmado.