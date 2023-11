Israel desliza que la posible liberación de rehenes no frenará su objetivo final de acabar con Hamás

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, ha reconocido este martes que la liberación de los rehenes tomados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) es un objetivo "importante", si bien no afectaría a la misión de acabar con las estructuras de la milicia palestina en la Franja de Gaza. "El objetivo de devolver a los rehenes (a sus hogares) es importante. Incluso si esto resulta en la reducción de algunas de las otras cosas, sabremos como restaurar nuestros logros operativos", ha manifestado Hagari, aludiendo de forma implícita a un posible cese de las hostilidades a cambio de la liberación de los cautivos. En las últimas horas se ha especulado sobre un posible acuerdo para la liberación de los rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre durante una ofensiva en la que además acabar con la vida de cerca de 1.200 personas y motivó la respuesta de las FDI, que se salda con cerca de 14.100 palestinos muertos en Gaza. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado este mismo martes que el acuerdo que permitiría liberar a un grupo de rehenes en manos de la milicia palestina está ya "muy, muy cerca", aunque ha evitado entrar en "detalles", alegando que "nada está hecho hasta que está hecho". En este contexto, Hagari ha incidido en que, en caso de producirse el acuerdo, las autoridades israelíes informarán en primer lugar a las familias de los cautivos de Hamás, y más tarde harán pública la noticia. "Recomiendo escuchar únicamente informes de fuentes oficiales", ha manifestado, según recoge 'The Times of Israel'. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reunido esta tarde al gabinete de emergencia --formado tras la ofensiva de Hamás y compuesto por 38 ministros-- para abordar el posible acuerdo una vez que este ha sido discutido en el gabinete de guerra y el de seguridad. El líder del brazo político Hamás, Ismail Haniye, también había asegurado este martes que el acuerdo de tregua con Israel "está cerca", un pacto que contemplaría la liberación de decenas de personas secuestradas durante los ataques ejecutados a comienzos de octubre por el grupo islamista palestino. Qatar, que participa en calidad de mediador, ve igualmente que las partes están ya en la "fase final", en palabras de un portavoz del Ministerio de Exteriores, Majed al Ansari. "Estamos más cerca que nunca de llegar a un acuerdo", ha afirmado ante los periodistas, según la cadena Al Yazira.