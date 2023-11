Garbiñe Muguruza elogia a Málaga por la Copa Davis: "Se ha hecho a lo grande"

La tenista española Garbiñe Muguruza elogió este martes a la ciudad de Málaga por la organización de la Final 8 de la Copa Davis 2023, que a su juicio "se ha hecho a lo grande" en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Durante su asistencia a la eliminatoria entre Canadá y Finlandia en la jornada inaugural, Muguruza destacó que "se ha hecho a lo grande" el montaje de la cancha en el habitual pabellón de baloncesto. "Málaga se lo merece. Está todo muy bien organizado", indicó al respecto. "Es la primera vez que coincido y no me lo quería perder, para poder comparar un poco la experiencia entre chicas y chicos", dijo. "Siempre estoy pendiente de lo que pasa en el tenis femenino y también lo estuve de la Billie Jean King Cup", dijo la otrora número 1 de la WTA. Así, quedó "muy impresionada por el ambiente" que había en cada choque del Canadá vs Finlandia. "La pista está a tope y el enfrentamiento no podría ser más interesante, decidiéndose en el dobles", declaró la jugadora de Caracas a la página web de la Copa Davis.