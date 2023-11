Fernando y Eugenia Martínez de Irujo marcan las distancias con su hermano Cayetano en un día crucial para la familia

Como ya es tradición, Cayetano Martinez de Irujo ha vuelto a celebrar un año más una misa en memoria de su madre, la duquesa de Alba, que falleció hace ya nueve años. Acompañado de su pareja, Bárbara Mirja, del viudo de su madre, Alfonso Díez, y de dos grandes amigos de la duquesa como Carmen Tello y Curro Romero, el conde de Salvatierra ha acudido a la iglesia de Los Gitanos en Sevilla. Distanciado de sus hermanos, Cayetano ha sido el único de los hijos de doña Cayetana que ha asistido a la ceremonia. Y es que mientras se celebraba la misa, Eugenia Martínez de Irujo acudía a un evento acompañando a Narcís Rebollo a recoger uno de los premios que se entregaban en el acto. El equipo de Europa Press ha podido hablar en exclusiva con ella, quien ha confesado que "siempre" se acuerda de su madre: "Pero no hoy porque sea día 20, si yo la tengo presente todos los días". En cuanto a la misa funeral organizada por su hermano en Sevilla, añade: "Yo fui el primer año, pero no me hacen falta misas para recordarla". Además, la duquesa de Montoro aprovechaba la ocasión para dejar claro que no tiene ningún problema con María Pombo y Pablo Castellano: "Está más que aclarado. Es que yo a él le conozco". Por otro lado, Fernando Martínez de Irujo asistía al estreno de una película, y aprovechaba la ocasión para asegurar que siempre tiene a su madre en el recuerdo: "Como todos a sus madres". Sin querer dar muchos detalles, confesaba que el motivo por el que no había podido ir a la misa en su honor era debido a este compromiso profesional: "No, no he podido. He tenido que asistir aquí. No he podido". La conmemoración de esta tradicional misa se presenta en un momento crucial para la familia, donde la relación entre los hermanos, ya de por sí compleja, alcanza niveles de tensión nunca antes vistos. Desde hace meses, existe un distanciamiento evidente entre ellos. Una parte significativa de su conflicto se originó a raíz de un préstamo que Cayetano Martínez de Irujo habría solicitado a través de una sociedad que comparte con sus hermanos.