España avisa que la respuesta a Gaza es "lenta" ante la dimensión de la crisis humanitaria

España ha avisado este martes de que la respuesta a Gaza es "lenta" frente la dimensión de la crisis humanitaria, insistiendo en que hay que "mantener la puerta abierta" a la ayuda humanitaria ante la guerra de Israel y Hamás. En declaraciones antes de la reunión de los responsables de Cooperación de los Veintisiete, la secretaria de Estado del ramo, Pilar Cancela, ha defendido que el planteamiento de Europa tiene que ser asistir a la población civil que "está sufriendo mucho" en la Franja. "Cada día escuchamos noticias que nos sobrecogen y parece que vamos muy lentos en relación con lo que está ocurriendo", ha alertado. Este martes en Bruselas los Veintisiete debaten la situación en Palestina desde el punto de vista de la cooperación, ocasión en la que Cancela ha reiterado la necesidad de lograr pausas humanitarias en el conflicto. "Hay que mantener siempre una puerta abierta a la ayuda humanitaria. No puede cerrarse", ha indicado. Así, ha pedido evitar la confusión entre terrorismo y población civil después de que varios Estados miembros congelaran la ayuda a Palestina tras el ataque de Hamás. "No tiene sentido ninguno. Las víctimas son víctimas siempre por encima de cualquier otra consideración", ha asegurado, insistiendo en que España nunca ha sido partidaria de cortar la ayuda humanitaria en este contexto. Precisamente hoy la Comisión Europea dará a conocer su evaluación de urgencia sobre la ayuda a Palestina que busca garantizar que en ningún caso los fondos acababan en manos de Hamás. Este informe se encargó después de que el comisario de Vecindad, Oliver Varhelyi, anunciara por su cuenta y sin consultar con la presidenta, Ursula von der Leyen, que Bruselas congelaba "de forma inmediata todos los pagos previstos" tras el ataque de Hamás. Respecto al futuro de Gaza y la posible conferencia internacional que urge Pedro Sánchez para avanzar en la estabilización de la Franja y la creación del Estado palestino, Cancela ha defendido que "hay que empezar a sentarse" para dar pasos hacia el final de la crisis en Oriente Próximo. "Cuando las partes tienen la enorme capacidad de sentarse para dialogar, ese día ya hemos ganado algo a la guerra", ha asegurado, defendiendo que junto a la línea humanitaria "la vía política no puede frenarse". "Las partes al final tienen que sentarse y tienen que hablar. Creo que Naciones Unidas es el paraguas perfecto y es el ámbito perfecto", ha afirmado, poniendo en valor el papel del secretario general Antonio Guterres, "consecuente" con las propias resoluciones del organismo.