Es muy pronto para cantar victoria sobre inflación, dice Lagarde

(Bloomberg) -- El Banco Central Europeo todavía no puede cantar victoria sobre la inflación y tendrá que permanecer “atento” hasta que regrese firmemente a su meta del 2%, dijo la presidenta de la autoridad monetaria, Christine Lagarde.

Si bien los choques causados por la energía y la cadena de suministro que impulsaron los precios ahora están amainando, los mercados laborales aún se están ajustando y los salarios están aumentando, afirmó Lagarde el martes en un discurso en Berlín.

“Hemos enfrentado un importante choque inflacionario y hemos hecho un importante ajuste de política monetaria en respuesta a ello”, señaló. “Los efectos de ese ajuste se sienten cada vez más y las presiones inflacionarias están disminuyendo”.

“Pero aún nos queda camino por recorrer”, advirtió Lagarde. “Nuestra política monetaria se encuentra en una fase en la que debemos estar atentos a las diferentes fuerzas que afectan a la inflación, pero siempre centrados firmemente en nuestro mandato de estabilidad de precios”.

El BCE dejó sin variación su tasa de depósito en un 4% el mes pasado y los banqueros centrales han enfatizado que tendrá que permanecer al menos en este nivel durante un período prolongado para controlar la inflación. El gobernador del banco central francés, Francois Villeroy de Galhau, dijo el lunes que los costos de endeudamiento probablemente se mantendrán estables durante “los próximos trimestres”.

Los inversionistas todavía se están enfocando en cuándo se producirá el primer recorte y esperan que ocurra en abril. El gobernador del banco central belga, Pierre Wunsch, advirtió en una entrevista que tales apuestas podrían llevar al BCE a aumentar las tasas de interés si socavan la postura política de la institución.

Si bien la inflación de la eurozona se ha ralentizado hasta el 2,9%, se espera que vuelva a recuperarse en los próximos meses debido a la volatilidad de los mercados energéticos. Los salarios también se consideran un riesgo clave que podría mantener elevadas las presiones sobre los precios a medida que los mercados laborales siguen resistiendo ante la debilidad de la economía en general.

“Dada la escala de nuestro ajuste de la política monetaria, ahora podemos dar algo de tiempo para que se vean los resultados”, dijo Lagarde.

