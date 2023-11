El seleccionador checo dimite pese a lograr la clasificación para la Eurocopa 2024

(Corrige, en cuarto párrafo, el resultado del partido con Polonia. Emapate a 1 y no victoria checa)

Praga, 21 nov (EFE).- El entrenador de la selección nacional de fútbol de la República Checa, Jaroslav Silhavy, ha dimitido de su cargo tras la victoria anoche ante Moldavia y lograr la clasificación para la Eurocopa 2024, argumentando que estaba sometido a una "enorme" presión.

"A pesar de que estamos alegres, ya antes del partido habíamos decidido que no seguiremos. La presión ya había sido enorme y nunca lo entendí. Y eso fue lo que contribuyó a nuestra decisión", declaró Silhavy a la cadena pública CTSport anunciado su salida y la de su equipo.

República Checa terminó ayer la fase de clasificación con una victoria por 3 a 0 sobre Moldavia que le coloca como segunda del Grupo E, con cuatro victorias, tres empates y una derrota.

La clasificación estuvo enturbiada por la sanción impuesta por la federación checa a tres jugadores por ir a un club nocturno tras el partido del pasado viernes en el que el combinado checo empató con Polonia a 1.

"No lo esperaba y también me dolió, pero la decisión se venía madurando de antes. Sí, esos hechos (la indisciplina) influyó pero no fue lo decisivo", aseveró el técnico de 62 años.

Durante su período como técnico, la República Checa logró llegar a cuartos de final en la Eurocopa 2020, donde cayó, 2-1 frente a Dinamarca.

Ascendió a la división A de la Liga de Naciones, de la que luego descendió, y no logró la clasificación mundialista para Qatar en 2022. EFE

gm/as/jpd