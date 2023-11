CEO de Binance llega a tribunal para declararse culpable

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de Binance Holdings Ltd., Changpeng Zhao, llegó el martes al tribunal federal de Seattle para declararse culpable de cargos contra lavado de dinero en virtud de un amplio acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia diseñado para mantener la empresa en funcionamiento.

Zhao aceptó renunciar como parte del acuerdo, que incluyó al Departamento del Tesoro y a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, según personas familiarizadas con el asunto. Binance aceptó declararse culpable de un cargo penal y pagar una multa de US$4.300 millones, según informó el Wall Street Journal. El acuerdo pone fin a una investigación de varios años sobre la bolsa de criptomonedas.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, realizarán una rueda de prensa a las 3:00 pm ET de este martes para anunciar más detalles del acuerdo.

Los cargos son parte de un acuerdo negociado entre las dos partes que resolverá acusaciones de delitos que van desde lavado de dinero y fraude bancario hasta violaciones de sanciones. Bloomberg News informó sobre el acuerdo el lunes.

La resolución contra la mayor bolsa de criptomonedas del mundo y su máximo líder representa una de las mayores sanciones impuestas dentro del sector de las criptomonedas, que ha enfrentado un feroz escrutinio por parte del Departamento de Justicia, otras agencias gubernamentales y legisladores.

BNB, una criptomoneda vinculada al ecosistema Binance, cayó alrededor del 4% tras la noticia. El token había alcanzado un máximo de cinco meses previamente en la jornada tras la noticia de que el Departamento de Justicia confirmaría pronto su acuerdo con la bolsa.

